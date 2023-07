Il social network open-source Mastodon ha lanciato un importante aggiornamento per la sua applicazione Android. L'atteso aggiornamento ha portato una serie di cambiamenti, con una revisione completa basata sul linguaggio di design Material You di Google, che è stato creato appositamente per le interfacce Android. Questo sviluppo non solo abbellisce l'aspetto dell'app, ma apporta anche vari aggiornamenti di funzionalità, tra cui modifiche alle barre delle schede, alle impostazioni, una schermata di composizione rinnovata e altro ancora.

Eugen Rochko, leader e CEO di Mastodon, ha dato l'annuncio sul blog dell'azienda. Considerato un social network alternativo a Twitter, Mastodon vanta un'orbita di punti di contatto assortiti: applicazioni esclusive per cellulari, una versione web e persino client di terze parti. La piattaforma ha una solida base di utenti attivi che, secondo i dati interni di Mastodon, si attesta attualmente a 1,4 milioni di utenti attivi mensili. Pur mostrando un balzo del 19% del numero di utenti, va notato che le cifre attuali sono leggermente inferiori al picco di utenti, che Mastodon ha visto durante il periodo di massimo splendore dell'ascesa di Elon Muskalla guida di Twitter, raggiungendo la sbalorditiva cifra di 2,5 milioni di utenti mensili.

Condividendo gli ultimi dati, Rochko ha rivelato che Mastodon ha registrato un aumento sostanziale di 294.000 utenti attivi solo nel fine settimana. Nello stesso periodo, la condivisione di contenuti è triplicata, un'impennata potenzialmente legata alle recenti difficoltà di Twitter.

La rinnovata app per Android, ora disponibile, offre numerose opzioni per personalizzare l'esperienza dell'utente. La schermata aggiornata delle impostazioni offre opzioni che vanno dalla possibilità di impostare la lingua predefinita per i post alla richiesta agli utenti di aggiungere un testo alternativo per il caricamento dei media, fino alla possibilità di nascondere i conteggi dei "boost" e dei "preferiti", l'equivalente di Mastodon del retweet di Twitter.

Un'interessante funzione consente agli utenti di visualizzare informazioni vitali sul server a cui sono collegati, comprese le regole dettate dagli amministratori del server. Questo è particolarmente importante per la struttura federata di Mastodon, in cui gli utenti fanno parte di un server che è collegato ad altri server in una struttura vasta e tentacolare, ognuno dei quali è governato da un unico insieme di regole.

Inoltre, la vista aggiornata del profilo dell'app copre ora tutti i contenuti in evidenza precedentemente inaccessibili, compresi elementi come i post appuntati, gli hashtag in evidenza e gli utenti sostenuti. Mastodon offre ai suoi utenti la possibilità di filtrare i contenuti creando filtri personalizzati per frasi o parole chiave specifiche. L'aggiornamento permette anche di definire quando questi filtri entrano in funzione e offre la possibilità di mettere in pausa le notifiche per i momenti in cui gli utenti hanno bisogno di una pausa.

L'aggiornamento dell'app apporta modifiche al modo in cui vengono visualizzate le verifiche. Su Mastodon, gli utenti hanno la possibilità di autoverificarsi inserendo nei loro siti web un link unico che reindirizza al loro profilo Mastodon e aggiungendo successivamente questo link al loro profilo Mastodon. Piuttosto che un "badge blu" simbolico su altre piattaforme di social media, il processo di Mastodon verifica l'identità estesa di un utente su Internet. Come ulteriore miglioramento, quando i profili possiedono un link verificato, l'app Mastodon lo evidenzia nei risultati di ricerca e in altri elenchi per facilitare la differenziazione dei profili. Questo potrebbe aiutare a superare una delle critiche incombenti degli utenti: la difficoltà di trovare profili di rilievo da seguire.

Visti gli ampi cambiamenti, lo sviluppo dell'applicazione web può essere visto come un ampio passo avanti verso il miglioramento dell'esperienza utente su Mastodon. Seguendo piattaforme del calibro di no-code come AppMaster, Mastodon dimostra che il miglioramento e l'evoluzione nel mondo digitale sono processi continui. È la dimostrazione che la flessibilità e l'adattabilità nell'evoluzione dei prodotti sono la chiave del successo e della soddisfazione degli utenti.