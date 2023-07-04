Açık kaynaklı sosyal medya ağı Mastodon, Android uygulaması için büyük bir güncelleme yayınladı. Merakla beklenen yenileme, Google özellikle Android arayüzleri için özel olarak hazırlanmış Material You tasarım diline dayalı kapsamlı bir revizyonu içeren bir dizi değişiklik getirdi. Bu geliştirme, yalnızca uygulamanın görünümünü güzelleştirmekle kalmaz, aynı zamanda sekme çubukları, ayarlar, yenilenen oluşturma ekranı ve daha fazlası için çeşitli işlevsellik güncellemeleri de getirir.

Mastodon'un lideri ve CEO'su Eugen Rochko duyuruyu şirketin blogunda yaptı. Twitter'a alternatif bir sosyal ağ olarak övülen Mastodon, mobil cihazlar için özel uygulamalar, bir web sürümü ve hatta üçüncü taraf istemciler gibi çeşitli temas noktaları yörüngesine sahiptir. Platform, sağlam bir aktif kullanıcı tabanına sahip ve Mastodon'un dahili verilerine göre şu anda aylık 1,4 milyon aktif kullanıcı bulunuyor. Kullanıcı sayılarında %19'luk bir sıçrama gösterirken, mevcut rakamların, Mastodon'un Elon Musk Twitter'ın başına geçerek aylık 2,5 milyon kullanıcıya ulaştığı en parlak döneminde gördüğü en yüksek kullanıcı tabanından biraz daha düşük olduğuna dikkat edilmelidir. .

En son rakamları paylaşan Rochko, Mastodon'un yalnızca hafta sonu 294.000 aktif kullanıcıyla önemli bir artış gördüğünü açıkladı. Aynı dönemde içerik paylaşımında yaklaşık üç katına çıktı, bu artış potansiyel olarak Twitter'ın son denemelerine ve sıkıntılarına bağlıydı.

Artık kullanıma sunulan yenilenmiş Android uygulaması, kullanıcı deneyimini özelleştirmek için çeşitli seçenekler sunar. Güncellenen ayarlar ekranı, gönderiler için varsayılan dili ayarlama yeteneğinden, kullanıcılardan medya yüklemeleri için alternatif metin eklemelerini istemeye ve hatta Mastodon'un Twitter'ın retweet'ine eşdeğer olan 'artırma' ve 'favori' sayımlarını gizlemeye kadar değişen seçenekler sunar.

İlginç bir özellik, kullanıcıların, sunucu yöneticileri tarafından dikte edilen kurallar da dahil olmak üzere, bağlı oldukları sunucu hakkındaki hayati bilgileri görüntülemelerine olanak tanır. Bu, Mastodon'un, kullanıcıların her biri kendine özgü kurallarla yönetilen geniş, yayılan bir yapıda diğer sunucularla bağlantılı bir sunucunun parçası olduğu birleşik yapısı nedeniyle özellikle önemlidir.

Ayrıca, uygulamanın güncellenmiş profil görünümü artık sabitlenmiş gönderiler, öne çıkan hashtag'ler ve onaylanan kullanıcılar gibi öğeler dahil olmak üzere daha önce erişilemeyen tüm öne çıkan içeriği kapsıyor. Mastodon, kullanıcılarına belirli ifadeler veya anahtar kelimeler için özel filtreler oluşturarak içeriği filtreleme olanağı sunar. Güncelleme ayrıca kullanıcıların bu filtrelerin ne zaman devreye gireceğini belirlemesine olanak tanır ve kullanıcıların molaya ihtiyaç duyduğu anlar için bildirimleri duraklatma seçeneği sunar.

Güncellenen uygulama, doğrulamaların görüntülenme biçiminde değişiklikler getiriyor. Mastodon'da kullanıcılar, web sitelerine Mastodon profillerine yönlendiren benzersiz bir bağlantı yerleştirerek ve ardından bu bağlantıyı Mastodon profillerine ekleyerek kendi kendini doğrulama yeteneğine sahiptir. Mastodon'un süreci, diğer sosyal medya platformlarında sembolik bir 'mavi rozet' yerine, kullanıcının internetteki genişletilmiş kimliğini doğrular. Bir başka geliştirmede, profiller doğrulanmış bir bağlantıya sahip olduğunda, Mastodon uygulaması artık profiller arasında ayrım yapılmasını kolaylaştırmak için arama sonuçlarında ve diğer listelerde bunu vurgulamaktadır. Bu, yaklaşmakta olan kullanıcı eleştirilerinden birinin - takip edilecek önemli profilleri bulma zorluğunun - üstesinden gelinmesine yardımcı olabilir.

Büyük değişiklikler göz önüne alındığında, web uygulamasının geliştirilmesi , Mastodon'da kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik büyük bir adım olarak görülebilir. AppMaster gibi no-code platformları takip eden Mastodon, dijital dünyadaki gelişme ve evrimin sürekli süreçler olduğunu kanıtlıyor. Ürün evriminde esneklik ve uyarlanabilirliğin başarının ve kullanıcı memnuniyetinin anahtarı olduğunun kanıtıdır.