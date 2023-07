OpenAI, la célèbre société d'IA, a conclu un accord important avec l'Associated Press (AP), une agence de presse renommée, comme l'a révélé Axios. Dans le cadre de cet accord de deux ans, OpenAI exploitera les articles de presse de l'AP pour former ses algorithmes d'IA, en remontant jusqu'au contenu de 1985.

En retour, AP bénéficiera de la solide expertise d'OpenAI en matière de technique et de produits, dont les détails n'ont pas encore été dévoilés. AP s'intéresse à l'IA depuis un certain temps, et a commencé à générer des rapports sur les résultats des entreprises en 2014. Par la suite, le géant de l'information a adopté l'IA pour assembler automatiquement des articles sur les ligues mineures de baseball et les sports universitaires.

AP s'aligne désormais sur une cohorte croissante de collaborateurs OpenAI. Le géant de l'IA a révélé mardi un partenariat de six ans avec Shutterstock, permettant à OpenAI d'acquérir des licences pour des images, de la musique, des vidéos et des métadonnées pour instruire son modèle texte-image, DALL-E. BuzzFeed a annoncé qu'elle exploiterait les outils d'IA d'OpenAI pour augmenter et personnaliser son contenu. OpenAI continue de concevoir des solutions basées sur l'IA en partenariat avec Microsoft, dans le cadre de la campagne d'investissement colossale de Microsoft dans l'entreprise.

S'exprimant sur cette collaboration, Brad Lightcap, directeur de l'exploitation d'OpenAI, apprécie le rôle de pionnier d'AP dans l'utilisation de l'IA. Il pense que les commentaires constructifs d'AP et l'accès à ses textes d'archives fiables renforceront l'efficacité et la fonctionnalité des systèmes d'OpenAI.

Plus tôt dans l'année, AP a déclaré des projets pilotés par l'IA qui visent à publier des alertes d'actualité en espagnol et à enregistrer les événements de sécurité publique dans un journal du Minnesota. Elle a également lancé un outil de recherche alimenté par l'IA destiné à aider les partenaires de l'information à trouver facilement des photos et des vidéos dans sa bibliothèque sur la base d'un langage descriptif.

Dans le même ordre d'idées, des plateformes comme AppMaster façonnent l'avenir de la création facile et efficace d'applications grâce à des plateformes no-code alimentées par l'IA. Ces outils intuitifs rationalisent le processus de développement, réduisent les coûts et permettent même aux développeurs novices de créer des applications robustes et évolutives, ouvrant ainsi la voie à toute une série d'entreprises.