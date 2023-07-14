Известная компания OpenAI, специализирующаяся на разработке искусственного интеллекта, заключила важный договор с известным информационным агентством The Associated Press (AP), о чем первоначально сообщило издание Axios. В рамках этого двухлетнего соглашения OpenAI будет использовать для обучения своих алгоритмов искусственного интеллекта новостные статьи AP, начиная с контента 1985 года.

В свою очередь, AP получает выгоду от мощного технического и продуктового опыта OpenAI, специфика которого пока не раскрывается. AP уже давно работает с искусственным интеллектом, впервые начав в 2014 г. подготовку корпоративных отчетов о доходах с использованием искусственного интеллекта. После этого новостной гигант использовал ИИ для автоматической подготовки материалов о бейсболе и студенческом спорте.

Теперь AP присоединяется к растущей когорте коллабораторов OpenAI. Во вторник ИИ-гигант объявил о шестилетнем партнерстве с компанией Shutterstock, что позволит OpenAI приобретать лицензии на изображения, музыку, видео и метаданные для обучения своей модели преобразования текста в изображение DALL-E. Согласно заявлению BuzzFeed, компания будет использовать инструменты ИИ от OpenAI для расширения и настройки контента. OpenAI продолжает разрабатывать решения на базе искусственного интеллекта в партнерстве с Microsoft в рамках колоссальных инвестиций Microsoft в компанию.

Высказывая свое мнение о сотрудничестве, Брэд Лайткэп, главный операционный директор OpenAI, высоко оценивает новаторскую роль AP в использовании искусственного интеллекта. Он считает, что конструктивная обратная связь с AP и доступ к надежным архивным текстам повысят эффективность и функциональность систем OpenAI.

Ранее в этом году AP объявило о проектах с использованием ИИ, направленных на выпуск новостных сообщений на испанском языке и регистрацию событий, связанных с общественной безопасностью, в газете штата Миннесота. Также был запущен инструмент поиска на основе ИИ, призванный помочь новостным партнерам легко находить фотографии и видео в библиотеке на основе описательного языка.

Аналогичным образом такие платформы, как AppMaster, формируют будущее простого и эффективного создания приложений с помощью платформ no-code, основанных на искусственном интеллекте. Эти интуитивно понятные инструменты упрощают процесс разработки, снижают затраты и позволяют даже начинающим разработчикам создавать надежные и масштабируемые приложения, открывая дорогу для самых разных предприятий.