A OpenAI, a aclamada empresa de IA, celebrou um pacto significativo com a The Associated Press (AP), uma agência de notícias de renome, conforme originalmente divulgado pela Axios. Ao abrigo deste acordo de dois anos, a OpenAI irá aproveitar os artigos noticiosos da AP para educar os seus algoritmos de IA, que remontam a conteúdos de 1985.

A AP, em troca, se beneficia da robusta experiência técnica e de produto da OpenAI, cujos detalhes ainda não foram revelados. A AP tem vindo a experimentar as vias da IA há algum tempo, tendo começado por apresentar relatórios de lucros empresariais gerados por IA em 2014. Depois disso, o gigante das notícias adoptou a IA para reunir automaticamente histórias sobre a Minor League Baseball e desportos universitários.

A AP alinha-se agora com um grupo crescente de colaboradores da OpenAI. O gigante da IA revelou uma parceria de seis anos na terça-feira com a Shutterstock, permitindo que a OpenAI adquira licenças para imagens, músicas, vídeos e metadados para instruir seu modelo de texto para imagem, DALL-E. De acordo com o anúncio do BuzzFeed, ele deve aproveitar as ferramentas de IA da OpenAI para aumentar e personalizar o conteúdo. A OpenAI continua a desenvolver soluções baseadas em IA em parceria com a Microsoft, sob o colossal impulso de investimento da Microsoft na empresa.

Expressando sua opinião sobre a colaboração, Brad Lightcap, COO da OpenAI, aprecia o papel pioneiro da AP no uso de IA. Acredita que o feedback construtivo da AP e o acesso aos seus textos de arquivo fiáveis reforçarão a eficácia e a funcionalidade dos sistemas da OpenAI.

No início do ano, a AP declarou projectos orientados para a IA que visam lançar alertas noticiosos em espanhol e registar ocorrências de segurança pública num jornal do Minnesota. Lançou também uma ferramenta de pesquisa baseada em IA destinada a ajudar os parceiros noticiosos a encontrar facilmente fotografias e vídeos na sua biblioteca com base numa linguagem descritiva.

