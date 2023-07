Die renommierte KI-Firma OpenAI hat einen bedeutenden Pakt mit der renommierten Nachrichtenagentur The Associated Press (AP) geschlossen, wie Axios berichtet. Im Rahmen dieser zweijährigen Vereinbarung wird OpenAI die Nachrichtenartikel von AP für die Ausbildung seiner KI-Algorithmen nutzen, die auf Inhalte aus dem Jahr 1985 zurückgehen.

AP profitiert im Gegenzug von OpenAIs solider technischer und produktbezogener Expertise, deren Einzelheiten noch nicht bekannt sind. AP beschäftigt sich schon seit einiger Zeit mit KI und begann 2014 mit der Erstellung von KI-generierten Unternehmensberichten. Danach setzte der Nachrichtengigant KI ein, um Berichte über Minor League Baseball und Collegesport automatisch zusammenzustellen.

AP reiht sich nun in eine wachsende Gruppe von OpenAI-Kollaborateuren ein. Der KI-Gigant gab am Dienstag eine sechsjährige Partnerschaft mit Shutterstock bekannt, die es OpenAI ermöglicht, Lizenzen für Bilder, Musik, Videos und Metadaten zu erwerben, um sein Text-Bild-Modell DALL-E zu instruieren. Laut der Ankündigung von BuzzFeed wird das Unternehmen die KI-Tools von OpenAI für die Erweiterung und Anpassung von Inhalten nutzen. OpenAI entwickelt weiterhin KI-gestützte Lösungen in Partnerschaft mit Microsoft im Rahmen von Microsofts kolossaler Investitionsoffensive in das Unternehmen.

Brad Lightcap, COO von OpenAI, würdigt die Vorreiterrolle von AP bei der Nutzung von KI und äußert sich zur Zusammenarbeit. Er ist davon überzeugt, dass das konstruktive Feedback von AP und der Zugang zu den zuverlässigen Archivtexten die Effizienz und Funktionalität der Systeme von OpenAI stärken werden.

Zu Beginn des Jahres hat AP KI-gesteuerte Projekte angekündigt, die darauf abzielen, Nachrichten in spanischer Sprache zu veröffentlichen und Ereignisse im Bereich der öffentlichen Sicherheit in einer Zeitung in Minnesota zu erfassen. Außerdem wurde ein KI-gestütztes Suchwerkzeug eingeführt, das Nachrichtenpartnern helfen soll, Fotos und Videos in ihrer Bibliothek anhand von Beschreibungen zu finden.

In ähnlicher Weise gestalten Plattformen wie AppMaster die Zukunft der einfachen und effizienten Anwendungsentwicklung mit KI-gestützten Plattformen no-code.