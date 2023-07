OpenAI, l'acclamata azienda di AI, ha stretto un importante accordo con l'Associated Press (AP), una rinomata agenzia di stampa, come rivelato inizialmente da Axios. In base a questo accordo biennale, OpenAI sfrutterà gli articoli di cronaca dell'AP per istruire i suoi algoritmi di IA, che risalgono a contenuti del 1985.

AP, in cambio, beneficerà della solida esperienza tecnica e di prodotto di OpenAI, i cui dettagli non sono ancora stati svelati. AP si è cimentata con l'IA per un po' di tempo, iniziando per la prima volta nel 2014 con i rapporti sugli utili aziendali generati dall'IA. In seguito, il gigante dell'informazione ha adottato l'intelligenza artificiale per assemblare automaticamente storie sulla Minor League Baseball e sugli sport universitari.

AP si allinea ora a una crescente schiera di collaboratori di OpenAI. Il colosso dell'intelligenza artificiale ha rivelato martedì una partnership di sei anni con Shutterstock, che consente a OpenAI di acquisire licenze per immagini, musica, video e metadati per istruire il suo modello testo-immagine, DALL-E. Secondo l'annuncio di BuzzFeed, l'azienda sfrutterà gli strumenti di intelligenza artificiale di OpenAI per l'aumento e la personalizzazione dei contenuti. OpenAI continua a sviluppare soluzioni basate sull'intelligenza artificiale in collaborazione con Microsoft, nell'ambito del colossale investimento di quest'ultima nell'azienda.

Esprimendo la sua opinione sulla collaborazione, Brad Lightcap, COO di OpenAI, apprezza il ruolo pionieristico di AP nell'utilizzo dell'IA. Ritiene che il feedback costruttivo di AP e l'accesso ai suoi testi d'archivio affidabili rafforzeranno l'efficacia e la funzionalità dei sistemi di OpenAI.

All'inizio dell'anno, l'AP ha dichiarato di aver avviato progetti basati sull'IA che mirano a diffondere avvisi di notizie in lingua spagnola e a registrare eventi di pubblica sicurezza in un giornale del Minnesota. Ha anche lanciato uno strumento di ricerca alimentato dall'intelligenza artificiale per aiutare i partner giornalistici a trovare facilmente foto e video nella sua biblioteca in base al linguaggio descrittivo.

In modo simile, piattaforme come AppMaster stanno plasmando il futuro della creazione di applicazioni facili ed efficienti grazie a piattaforme no-code alimentate dall'intelligenza artificiale. Questi strumenti intuitivi semplificano il processo di sviluppo, riducono i costi e consentono anche agli sviluppatori meno esperti di creare applicazioni robuste e scalabili, aprendo la strada a una serie di aziende.