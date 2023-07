OpenAI, het gerenommeerde AI-bedrijf, heeft een belangrijke overeenkomst gesloten met The Associated Press (AP), een gerenommeerd nieuwsagentschap, zoals oorspronkelijk bekendgemaakt door Axios. Onder deze tweejarige overeenkomst zal OpenAI de nieuwsartikelen van AP gebruiken voor het opleiden van zijn AI-algoritmen, die teruggaan tot content uit 1985.

In ruil daarvoor profiteert AP van OpenAI's robuuste technische en productexpertise, waarvan de details nog niet bekend zijn gemaakt. AP is al een tijdje bezig met AI en begon in 2014 met door AI gegenereerde winstberichten over bedrijven. Daarna gebruikte de nieuwsgigant AI om automatisch verhalen over Minor League Baseball en collegiale sporten samen te stellen.

AP sluit zich nu aan bij een groeiend aantal OpenAI-medewerkers. De AI-grootmacht onthulde dinsdag een zesjarige samenwerking met Shutterstock, waardoor OpenAI licenties kan verwerven voor afbeeldingen, muziek, video's en metadata voor het instrueren van zijn tekst-naar-afbeeldingsmodel DALL-E. Volgens de aankondiging van BuzzFeed zal het AI-tools van OpenAI gebruiken voor het vergroten en aanpassen van content. OpenAI blijft AI-oplossingen ontwikkelen in samenwerking met Microsoft, in het kader van Microsofts enorme investering in het bedrijf.

In zijn visie op de samenwerking waardeert Brad Lightcap, COO van OpenAI, de pioniersrol van AP in het gebruik van AI. Hij gelooft dat de constructieve feedback van AP en de toegang tot zijn betrouwbare archiefteksten de doeltreffendheid en functionaliteit van OpenAI's systemen zal versterken.

Eerder dit jaar kondigde AP AI-gestuurde projecten aan die gericht zijn op het uitgeven van nieuwswaarschuwingen in het Spaans en het registreren van gebeurtenissen op het gebied van openbare veiligheid in een krant in Minnesota. Het lanceerde ook een AI-gestuurde zoekfunctie die bedoeld is om nieuwspartners te helpen bij het eenvoudig vinden van foto's en video's in de bibliotheek op basis van beschrijvende taal.

