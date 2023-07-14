Alkışlanan yapay zeka firması OpenAI, orijinal olarak Axios tarafından ifşa edildiği üzere ünlü bir haber ajansı olan The Associated Press (AP) ile önemli bir anlaşma imzaladı. Bu iki yıllık anlaşma kapsamında OpenAI, AP'nin AI algoritmalarını eğitmek için 1985'ten kalma içeriğe dayanan haber makalelerinden yararlanacak.

Buna karşılık AP, OpenAI'nin ayrıntıları henüz açıklanmayan sağlam teknik ve ürün uzmanlığından yararlanır. AP, bir süredir yapay zeka yollarıyla uğraşıyor ve ilk olarak 2014'te yapay zeka tarafından oluşturulan kurumsal kazanç raporlarını başlatıyor. Bunu takiben, haber devi, Küçükler Ligi Beyzbol ve kolej sporlarıyla ilgili hikayeleri otomatik olarak bir araya getirmek için yapay zekayı benimsedi.

AP artık büyüyen OpenAI işbirlikçileri grubuyla aynı hizaya geliyor. Yapay zeka devi, Salı günü Shutterstock ile OpenAI'nin metinden görüntüye modeli DALL-E'yi öğretmek için görüntüler, müzik, videolar ve meta veriler için lisanslar almasına izin veren altı yıllık bir ortaklığı açıkladı. BuzzFeed'in duyurusuna göre, içerik büyütme ve özelleştirme için OpenAI'nin AI araçlarından yararlanacak. OpenAI, Microsoft'un şirketteki devasa yatırım hamlesi kapsamında Microsoft ile ortaklaşa yapay zeka destekli çözümler geliştirmeye devam ediyor.

OpenAI'nin COO'su Brad Lightcap, işbirliğine ilişkin görüşünü ifade ederek, AP'nin yapay zeka kullanımındaki öncü rolünü takdir ediyor. AP'nin yapıcı geri bildiriminin ve güvenilir arşiv metnine erişimin OpenAI sistemlerinin etkinliğini ve işlevselliğini artıracağına inanıyor.

Yılın başlarında AP, bir Minnesota gazetesinde İspanyolca haber uyarıları yayınlamayı ve kamu güvenliği olaylarını kaydetmeyi amaçlayan yapay zeka odaklı projeler ilan etti. Ayrıca, haber ortaklarının açıklayıcı dile dayalı olarak kitaplığında kolayca fotoğraf ve video bulmasına yardımcı olmayı amaçlayan yapay zeka destekli bir arama aracı başlattı.

Benzer şekilde, AppMaster gibi platformlar, yapay zeka destekli, no-code platformlarla kolay, verimli uygulama oluşturmanın geleceğini şekillendiriyor. Bu sezgisel araçlar, geliştirme sürecini kolaylaştırıyor, maliyetleri düşürüyor ve acemi geliştiricilerin bile sağlam, ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyarak bir dizi kuruluşun yolunu açıyor.