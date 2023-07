OpenAI, công ty AI nổi tiếng, đã ký kết một thỏa thuận quan trọng với The Associated Press (AP), một hãng thông tấn nổi tiếng, như tiết lộ ban đầu của Axios. Theo thỏa thuận hai năm này, OpenAI sẽ tận dụng các bài báo của AP để giáo dục các thuật toán AI của mình, có nội dung từ năm 1985.

Đổi lại, AP được hưởng lợi từ chuyên môn kỹ thuật và sản phẩm mạnh mẽ của OpenAI, các chi tiết cụ thể vẫn chưa được tiết lộ. AP đã nghiên cứu các con đường AI được một thời gian, lần đầu tiên bắt đầu báo cáo thu nhập doanh nghiệp do AI tạo ra vào năm 2014. Sau đó, gã khổng lồ tin tức đã sử dụng AI để tự động lắp ráp các câu chuyện về Giải bóng chày Minor League và các môn thể thao của trường đại học.

AP hiện tự liên kết với một nhóm cộng tác viên OpenAI đang phát triển. Gã khổng lồ AI đã tiết lộ mối quan hệ hợp tác kéo dài 6 năm vào thứ Ba với Shutterstock, cho phép OpenAI có được giấy phép cho hình ảnh, âm nhạc, video và siêu dữ liệu để hướng dẫn mô hình chuyển văn bản thành hình ảnh của nó, DALL-E. Theo thông báo của BuzzFeed, nó sẽ tận dụng các công cụ AI từ OpenAI để tăng cường và tùy chỉnh nội dung. OpenAI tiếp tục phát triển các giải pháp hỗ trợ AI với sự hợp tác của Microsoft, dưới sự thúc đẩy đầu tư khổng lồ của Microsoft vào công ty.

Bày tỏ quan điểm của mình về sự hợp tác, Brad Lightcap, COO của OpenAI, đánh giá cao vai trò tiên phong của AP trong việc sử dụng AI. Ông tin rằng phản hồi mang tính xây dựng của AP và quyền truy cập vào văn bản lưu trữ đáng tin cậy của nó sẽ củng cố hiệu quả và chức năng của hệ thống OpenAI.

Đầu năm nay, AP đã tuyên bố các dự án do AI điều khiển nhằm mục đích phát hành các cảnh báo tin tức bằng tiếng Tây Ban Nha và ghi lại các sự cố về an toàn công cộng trên một tờ báo ở Minnesota. Nó cũng đã ra mắt một công cụ tìm kiếm do AI cung cấp nhằm hỗ trợ các đối tác tin tức dễ dàng tìm thấy ảnh và video trong thư viện của mình dựa trên ngôn ngữ mô tả.

