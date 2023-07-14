دخلت شركة أوبن إيه آي ، شركة الذكاء الاصطناعي المشهود لها ، في اتفاق هام مع وكالة أسوشيتد برس (AP) ، وهي وكالة أنباء مشهورة ، كما تم الكشف عنها في الأصل من قبل أكسيوس. بموجب هذه الاتفاقية التي تبلغ مدتها عامين ، ستستفيد أوبن إيه آي من المقالات الإخبارية لوكالة أسوشييتد برس لتعليم خوارزميات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها ، والتي تعود إلى المحتوى من عام 1985.

في المقابل ، تستفيد AP من خبرة OpenAI الفنية وخبرة المنتجات القوية ، والتي لم يتم الكشف عن تفاصيلها بعد. كانت AP تعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي لفترة من الوقت ، حيث بدأت لأول مرة تقارير أرباح الشركات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في عام 2014. وبعد ذلك ، اعتمدت شركة الأخبار العملاقة الذكاء الاصطناعي لتجميع القصص عن Minor League Baseball والرياضات الجماعية تلقائيًا.

تقوم AP الآن بمحاذاة نفسها مع مجموعة متنامية من المتعاونين مع OpenAI. كشفت شركة AI العملاقة يوم الثلاثاء عن شراكة مدتها ست سنوات مع Shutterstock ، مما يسمح لـ OpenAI بالحصول على تراخيص للصور والموسيقى ومقاطع الفيديو والبيانات الوصفية لتوجيه نموذج تحويل النص إلى صورة ، DALL-E. وفقًا لإعلان BuzzFeed ، يجب أن تستفيد من أدوات الذكاء الاصطناعي من OpenAI لزيادة المحتوى وتخصيصه. تواصل شركة OpenAI ابتكار حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي بالشراكة مع Microsoft ، في إطار حملة الاستثمار الهائلة لشركة Microsoft في الشركة.

أعرب براد لايتكاب ، مدير العمليات في OpenAI ، عن رأيه في التعاون ، عن تقديره لدور AP الرائد في استخدام الذكاء الاصطناعي. وهو يعتقد أن التعليقات البناءة لـ AP وإمكانية الوصول إلى نصوصها الأرشيفية الموثوقة ستعزز فعالية أنظمة OpenAI ووظائفها.

في وقت سابق من العام ، أعلنت وكالة أسوشييتد برس عن مشاريع تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتهدف إلى إصدار تنبيهات إخبارية باللغة الإسبانية وتسجيل أحداث السلامة العامة في إحدى صحف مينيسوتا. كما أطلقت أداة بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى مساعدة شركاء الأخبار في العثور بسهولة على الصور ومقاطع الفيديو في مكتبتها بناءً على اللغة الوصفية.

على نفس المنوال ، تعمل منصات مثل AppMaster على تشكيل مستقبل بناء التطبيقات السهلة والفعالة من خلال منصات no-code مدعومة بالذكاء الاصطناعي. تعمل هذه الأدوات البديهية على تبسيط عملية التطوير وخفض التكاليف وتمكين المطورين المبتدئين من إنشاء تطبيقات قوية وقابلة للتطوير ، مما يمهد الطريق لمجموعة من المؤسسات.