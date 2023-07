OpenAI, uznana firma zajmująca się sztuczną inteligencją, zawarła znaczący pakt z The Associated Press (AP), renomowaną agencją informacyjną, jak pierwotnie ujawnił Axios. W ramach tej dwuletniej umowy OpenAI wykorzysta artykuły informacyjne AP do edukacji swoich algorytmów AI, sięgając do treści z 1985 roku.

W zamian AP korzysta z solidnej wiedzy technicznej i produktowej OpenAI, której szczegóły nie zostały jeszcze ujawnione. AP od jakiegoś czasu zajmuje się sztuczną inteligencją, po raz pierwszy rozpoczynając generowane przez sztuczną inteligencję raporty o zyskach przedsiębiorstw w 2014 roku. Następnie gigant informacyjny zaadoptował sztuczną inteligencję do automatycznego tworzenia artykułów na temat Minor League Baseball i sportów kolegialnych.

AP dostosowuje się teraz do rosnącej kohorty współpracowników OpenAI. Gigant sztucznej inteligencji ujawnił we wtorek sześcioletnie partnerstwo z Shutterstock, umożliwiając OpenAI nabywanie licencji na obrazy, muzykę, filmy i metadane do instruowania swojego modelu tekstu na obraz, DALL-E. Zgodnie z zapowiedzią BuzzFeed, wykorzysta narzędzia AI z OpenAI do rozszerzania i dostosowywania treści. OpenAI nadal opracowuje rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji we współpracy z Microsoftem, w ramach kolosalnych inwestycji Microsoftu w firmę.

Wyrażając swoją opinię na temat współpracy, Brad Lightcap, dyrektor operacyjny OpenAI, docenia pionierską rolę AP w wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Wierzy, że konstruktywne opinie AP i dostęp do wiarygodnych tekstów archiwalnych wzmocnią skuteczność i funkcjonalność systemów OpenAI.

Na początku roku AP ogłosiło projekty oparte na sztucznej inteligencji, których celem jest publikowanie hiszpańskojęzycznych alertów informacyjnych i rejestrowanie zdarzeń związanych z bezpieczeństwem publicznym w gazecie Minnesota. Uruchomiono również narzędzie wyszukiwania oparte na sztucznej inteligencji, które ma pomóc partnerom wiadomości w łatwym znajdowaniu zdjęć i filmów w bibliotece na podstawie języka opisowego.

