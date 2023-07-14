据Axios最初披露，著名的人工智能公司OpenAI与知名新闻机构美联社（AP）达成了一项重要协议。根据这项为期两年的协议，OpenAI将利用美联社的新闻文章来教育其人工智能算法，这些文章可以追溯到1985年。

作为回报，美联社将受益于OpenAI强大的技术和产品专业知识，具体细节尚未公布。美联社涉足人工智能领域已有一段时间，2014年首次开始使用人工智能生成企业财报。在此之后，这家新闻巨头又采用AI技术自动编辑有关小联盟棒球和大学体育的报道。

美联社现在与越来越多的OpenAI合作者结成联盟。这家人工智能巨头周二披露了与Shutterstock为期六年的合作关系，允许OpenAI获得图片、音乐、视频和元数据的许可，用于指导其文本到图像模型DALL-E。根据BuzzFeed的公告，它将利用OpenAI的人工智能工具进行内容增强和定制。在微软的巨额投资推动下，OpenAI将继续与微软合作开发人工智能解决方案。

OpenAI首席运营官Brad Lightcap在表达他对此次合作的看法时，对AP在人工智能应用方面的先锋作用表示赞赏。他认为，AP的建设性反馈以及对其可靠档案文本的访问将增强OpenAI系统的效率和功能。

今年早些时候，美联社宣布了人工智能驱动的项目，旨在发布西班牙语新闻提醒，并在明尼苏达州的一份报纸上记录公共安全事件。美联社还推出了一款人工智能驱动的搜索工具，旨在帮助新闻合作伙伴根据描述性语言在其资料库中轻松查找照片和视频。

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