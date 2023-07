OpenAI a fait un grand pas en avant en annonçant la disponibilité générale de sa création innovante de génération de texte, GPT-4, via son API. La dernière évolution de la populaire série GPT apporte une expérience utilisateur améliorée, avec des privilèges désormais étendus à un plus grand nombre de développeurs.

L'accès à GPT-4 a commencé pour les développeurs d'API existants ayant un historique de paiements réussis. L'accès sera progressivement étendu à de nouveaux développeurs d'ici la fin du mois, et les limites de disponibilité seront éventuellement augmentées, en fonction de la quantité de données disponibles.

Dans un billet de blog, l'organisation a souligné l'intérêt croissant pour l'API GPT-4 parmi des millions de développeurs depuis son lancement en mars.

OpenAI prévoit un nombre croissant de produits innovants exploitant les atouts de l'API GPT-4. La vision de l'entreprise est soulignée dans la déclaration suivante : "Nous envisageons un avenir où les conversations seront basées sur le chat : Nous envisageons un avenir où les modèles basés sur le chat peuvent prendre en charge n'importe quel cas d'utilisation.

À l'instar des versions précédentes de GPT lancées par OpenAI, la formation de GPT-4 englobe également des données accessibles au public, notamment des données provenant de pages web publiques, complétées par des données sous licence.

Il est toutefois intéressant de noter que la capacité de compréhension des images n'est pas encore universellement disponible pour tous les clients de l'OpenAI. Elle est actuellement testée par un seul partenaire, Be My Eyes, et aucun calendrier n'a été confirmé quant à sa mise à disposition pour le reste de la clientèle d'OpenAI.

Néanmoins, le GPT-4 a ses limites. Le modèle a tendance à "halluciner" les faits et se heurte parfois à des problèmes de raisonnement logique. En outre, des problèmes peuvent survenir lorsqu'il introduit des failles de sécurité dans le code qu'il génère, car il ne tire pas de leçons de son expérience.

Pour remédier à ce problème, l'entreprise a déclaré qu'elle prévoyait de donner aux développeurs la possibilité d'affiner les modèles GPT-4 et GPT-3.5 Turbo, son autre modèle, avec leurs propres données, conformément aux options disponibles avec plusieurs autres modèles de génération de texte de l'OpenAI. Cette fonction devrait être prête à être utilisée dans le courant de l'année.

Depuis la révélation de GPT-4, la concurrence dans le domaine de l'IA générative s'est intensifiée. Récemment, Anthropic a déployé une fenêtre contextuelle élargie pour son IA génératrice de texte, Claude. Normalement en phase de prévisualisation, l'extension à 100 000 tokens est apparue comme un bond en avant par rapport aux 9 000 tokens précédents.

En termes simples, la fenêtre contextuelle d'un modèle représente le texte qu'il examine avant de générer du texte supplémentaire. À l'inverse, les jetons représentent le texte brut. Plus la fenêtre contextuelle est grande, plus le modèle peut assimiler de contexte.

Parallèlement, OpenAI a dévoilé la disponibilité générale de ses API DALL-E 2 et Whisper. DALL-E 2 désigne le modèle de génération d'images d'OpenAI, tandis que Whisper fait référence au modèle de conversion de la parole en texte de l'entreprise. Il est intéressant de noter que l'entreprise a également indiqué qu'elle prévoyait de mettre hors service les anciens modèles par l'intermédiaire de son API afin d'optimiser sa capacité de calcul.

À compter du 4 janvier 2024, certains anciens modèles OpenAI, à savoir GPT-3 et ses variantes, seront progressivement supprimés et remplacés par de nouveaux modèles GPT-3 de base. Pour continuer à utiliser les anciens modèles au-delà du 4 janvier, les développeurs devront mettre à jour manuellement leurs intégrations et peaufiner les remplacements pour les nouveaux modèles.

Conformément à l'engagement d'OpenAI de fournir une expérience utilisateur optimale, l'entreprise a promis un soutien complet aux utilisateurs qui passeront des anciens modèles aux nouveaux. Elle prévoit notamment de contacter les développeurs qui utilisent les anciens modèles et de leur fournir des informations essentielles une fois que les nouveaux modèles seront prêts à être testés.

La plateforme dynamique et en constante évolution proposée par OpenAI se dispute en effet l'attention dans le domaine en pleine expansion de no-code et low-code. Parallèlement, des plateformes comme AppMaster s'imposent, apportant des innovations qui démocratisent qualitativement l'accès à l'IA et au développement de logiciels pour une base d'utilisateurs plus large. Le potentiel de transformation de ces plateformes accélère la vision d'un avenir où chacun pourra créer des interfaces numériques sans avoir à écrire une seule ligne de code.