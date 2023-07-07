Компания OpenAI сделала значительный шаг вперед и объявила о широкой доступности своего инновационного текстового генератора GPT-4 через свой API. Последняя модификация популярной серии GPT обеспечивает улучшенный пользовательский опыт, а привилегии теперь распространяются на более широкий круг разработчиков.

Открытие доступа к GPT-4 началось для существующих разработчиков API, имеющих опыт успешных платежей. Доступ будет постепенно расширяться для новых разработчиков к концу месяца, и в конечном итоге лимиты доступности будут увеличены - в зависимости от количества доступных вычислений.

В своем блоге организация отметила растущий интерес к API GPT-4 среди миллионов разработчиков с момента его запуска в марте.

OpenAI предвидит рост числа инновационных продуктов, использующих сильные стороны GPT-4. Подчеркивая свое видение, компания заявила: Мы представляем себе будущее, в котором модели на основе чата смогут поддерживать любые сценарии использования".

Как и предыдущие версии GPT, запущенные OpenAI, обучение GPT-4 также охватывает общедоступные данные, включая данные с публичных веб-страниц, дополненные лицензированными данными.

Интересно, однако, что возможность понимания изображений пока не доступна всем клиентам OpenAI. В настоящее время эта функция тестируется одним партнером, компанией Be My Eyes, и нет никаких подтвержденных сроков, когда она будет доступна остальным клиентам OpenAI.

Тем не менее, у GPT-4 есть ограничения. Модель имеет тенденцию "галлюцинировать" факты и иногда ошибается в логических рассуждениях. Более того, могут возникнуть проблемы, когда она вносит уязвимости безопасности в генерируемый ею код, поскольку она не учится на своем опыте.

В связи с этим компания заявила, что планирует создать возможность для разработчиков точно настраивать GPT-4 и GPT-3.5 Turbo, другую свою модель, с помощью собственных данных, в соответствии с возможностями, доступными для некоторых других моделей OpenAI, генерирующих текст. Эта функция должна быть готова к использованию позднее в этом году.

С момента выхода GPT-4 конкурентная борьба на арене генеративного ИИ обострилась. Недавно компания Anthropic выпустила расширенное контекстное окно для своего ИИ Claude, генерирующего текст. Обычно находясь на стадии предварительного просмотра, расширение до 100 000 лексем стало заметным скачком по сравнению с предыдущими 9 000 лексем.

Говоря простым языком, контекстное окно модели представляет собой текст, который она просматривает перед созданием дополнительного текста. И наоборот, лексемы обозначают необработанный текст. Чем больше контекстное окно, тем больше контекста может усвоить модель.

Одновременно с этим OpenAI объявила об общедоступности своих API DALL-E 2 и Whisper. DALL-E 2 означает модель OpenAI для генерации изображений, в то время как Whisper относится к модели преобразования речи в текст. Интересно, что компания также сообщила о запланированном выводе из эксплуатации старых моделей через свой API для оптимизации вычислительных мощностей.

Начиная с 4 января 2024 года, старые модели OpenAI, а именно GPT-3 и его варианты, будут постепенно выведены из эксплуатации, а их замена будет производиться на основе новых базовых моделей GPT-3. Чтобы продолжать использовать старые модели после 4 января, разработчикам придется вручную обновлять свои интеграции и настраивать замены для новых моделей.

В соответствии со стремлением OpenAI обеспечить оптимальный пользовательский опыт, компания пообещала всестороннюю поддержку пользователям, переходящим от старых моделей с точной настройкой к новым. В ближайших планах - обратиться к разработчикам, использующим старые модели, и предложить необходимую информацию, как только новые модели будут готовы к тестированию.

Динамичная и постоянно развивающаяся платформа, предлагаемая OpenAI, действительно претендует на внимание на быстро растущей арене no-code и low-code. Наряду с ней такие платформы, как AppMaster, устанавливают свой след, привнося инновации, которые качественно демократизируют доступ к ИИ и разработке программного обеспечения для более широкой базы пользователей. Трансформационный потенциал этих платформ ускоряет видение будущего, в котором каждый сможет создавать цифровые интерфейсы, не написав ни строчки кода.