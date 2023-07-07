OpenAI, ileriye doğru önemli bir adım atarak yenilikçi metin oluşturma yaratımı GPT-4'ün API'si aracılığıyla genel kullanılabilirliğini duyurdu. Popüler GPT serisindeki en son gelişme, artık daha geniş bir geliştirici sayısına genişletilen ayrıcalıklarla yükseltilmiş bir kullanıcı deneyimi getiriyor.

Başarılı ödeme geçmişine sahip mevcut API geliştiricileri için GPT-4'e erişimin etkinleştirilmesi başlatıldı. Dalgalar halinde kullanıma sunulan erişim, ay sonuna kadar kademeli olarak yeni geliştiricileri kapsayacak şekilde genişletilecek ve sonunda, kullanılabilirlik sınırları artırılacak - hesaplamalı kullanılabilirliğin miktarına bağlı olarak.

Kuruluş, bir blog gönderisinde, Mart ayındaki lansmanından bu yana milyonlarca geliştirici arasında GPT-4 API'ye yönelik artan ilginin altını çizdi.

OpenAI, GPT-4'ün güçlü yönlerinden yararlanan, gelişen bir dizi yenilikçi ürün öngörüyor. Şirketin vizyonunun altını çizerek şunları söyledi: Sohbet tabanlı modellerin her türlü kullanım durumunu destekleyebileceği bir gelecek tasavvur ediyoruz.

OpenAI tarafından başlatılan önceki GPT sürümlerine benzer şekilde, GPT-4'ün eğitimi, lisanslı verilerle desteklenen, halka açık web sayfalarından alınan veriler de dahil olmak üzere, herkesin erişebileceği verileri de kapsıyordu.

Bununla birlikte, ilginç bir şekilde, görüntü anlama yeteneği evrensel olarak henüz tüm OpenAI müşterileri için mevcut değil. Şu anda bu, tek bir iş ortağı olan Be My Eyes ile bir deneme sürecinden geçiyor ve OpenAI müşteri tabanının geri kalanına ne zaman sunulacağına dair onaylanmış bir zaman çizelgesi yok.

Bununla birlikte, GPT-4'ün sınırlamaları vardır. Model, gerçekleri 'halüsinasyon' etme eğilimindedir ve ara sıra mantıksal akıl yürütmede beceriksizdir. Ayrıca, deneyimlerinden ders almadığı için ürettiği koda güvenlik açıkları eklediğinde sorunlar ortaya çıkabilir.

Bu konuyu ele alan şirket, geliştiricilerin hem GPT-4'e hem de diğer modeli olan GPT-3.5 Turbo'ya kendi verileriyle, diğer bazı OpenAI metinlerinde bulunan seçenekler doğrultusunda ince ayar yapma becerisini geliştirmeyi planladığını belirtti. modeller üretmektedir. Bu özelliğin yıl içinde kullanıma hazır olması gerekiyor.

GPT-4'ün ortaya çıkmasından bu yana, üretken yapay zeka arenasının rekabet ortamı yoğunlaştı. Kısa bir süre önce Anthropic, metin üreten yapay zekası Claude için genişletilmiş bir bağlam penceresi kullanıma sundu. Normalde bir önizleme aşamasında, 100.000 jetona genişleme, önceki 9.000 jetona göre belirgin bir sıçrama olarak ortaya çıktı.

Layman'ın terimleriyle, bir modelin bağlam penceresi, ek metin oluşturmadan önce gözden geçirdiği metni temsil eder. Tersine, belirteçler ham metni belirtir. Bağlam penceresi ne kadar büyük olursa, model o kadar çok bağlam özümseyebilir.

Eşzamanlı olarak OpenAI, DALL-E 2 ve Whisper API'lerinin genel kullanılabilirliğini açıkladı. DALL-E 2, OpenAI'nin görüntü oluşturma modelini belirtirken Whisper, şirketin konuşmayı metne dönüştürme modelini ifade eder. İlginç bir şekilde şirket, hesaplama kapasitesini optimize etmek için API'si aracılığıyla eski modellerin kullanımdan kaldırılmasını planladığını da belirtti.

4 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere, belirli eski OpenAI modelleri, yani GPT-3 ve varyantları, yeni temel GPT-3 modellerinde türetilen değiştirmelerle aşamalı olarak kullanımdan kaldırılacaktır. 4 Ocak'tan sonra eski modelleri kullanmaya devam etmek için geliştiricilerin entegrasyonlarını manuel olarak yükseltmeleri ve yeni modeller için değiştirmelerde ince ayar yapmaları gerekecek.

OpenAI'nin optimum kullanıcı deneyimi sunma taahhüdünün kanıtı olan şirket, ince ayarlı eski modellerden yeni modellere geçiş yapan kullanıcılar için kapsamlı destek sözü verdi. Gelecek planlar arasında, eski modelleri kullanan geliştiricilere ulaşmak ve yeni modeller teste hazır olduğunda gerekli bilgileri sunmak yer alıyor.

OpenAI tarafından sunulan dinamik ve sürekli gelişen platform gerçekten de hızla büyüyen no-code ve low-code arenada dikkat çekmek için yarışıyor. Bunun yanı sıra, AppMaster gibi platformlar, daha geniş bir kullanıcı tabanı için yapay zekaya ve yazılım geliştirmeye erişimi niteliksel olarak demokratikleştiren yenilikler getirerek ayak izlerini oluşturuyor. Bu platformların dönüştürücü potansiyeli, herkesin tek satır kod yazmadan dijital arayüzler oluşturabileceği bir gelecek vizyonunu hızlandırıyor.