En un significativo paso adelante, OpenAI ha hecho pública la disponibilidad general de su innovadora creación generadora de texto, GPT-4, a través de su API. La última evolución de la popular serie GPT aporta una experiencia de usuario mejorada, con privilegios que ahora se extienden a una magnitud más amplia de desarrolladores.

El acceso a GPT-4 ha comenzado para los desarrolladores de API existentes con un historial de pagos satisfactorios. El acceso se irá ampliando progresivamente a nuevos desarrolladores a finales de mes y, con el tiempo, los límites de disponibilidad aumentarán en función de la disponibilidad computacional.

En una entrada de su blog, la organización destaca el creciente interés por la API GPT-4 entre millones de desarrolladores desde su lanzamiento en marzo.

OpenAI prevé un florecimiento de productos innovadores que aprovechen los puntos fuertes de GPT-4. La empresa subraya su visión con estas palabras: Prevemos un futuro en el que los modelos basados en chat puedan dar soporte a cualquier caso de uso.

Al igual que las anteriores versiones de GPT lanzadas por OpenAI, el entrenamiento de GPT-4 también abarcó datos de acceso público, incluidos datos de páginas web públicas, complementados con datos con licencia.

Sin embargo, es interesante señalar que la función de comprensión de imágenes aún no está disponible para todos los clientes de OpenAI. Por el momento, se está probando con un único socio, Be My Eyes, y no se ha confirmado cuándo estará disponible para el resto de la base de clientes de OpenAI.

No obstante, GPT-4 tiene sus limitaciones. El modelo tiende a "alucinar" los hechos y a veces falla en el razonamiento lógico. Además, pueden surgir problemas cuando introduce vulnerabilidades de seguridad en el código que genera, ya que no aprende de su experiencia.

Para solucionar este problema, la empresa ha declarado que tiene previsto desarrollar la capacidad de que los desarrolladores ajusten GPT-4 y GPT-3.5 Turbo, su otro modelo, con sus propios datos, en línea con las opciones disponibles con otros modelos de generación de texto de OpenAI. Esta función debería estar lista para su uso a finales de año.

Desde la presentación de GPT-4, el panorama competitivo en el campo de la IA generativa se ha intensificado. Hace poco, Anthropic lanzó una ventana de contexto ampliada para su IA generadora de texto, Claude. La ampliación a 100.000 tokens, que normalmente se encuentra en fase de preestreno, supone un gran salto con respecto a los 9.000 tokens anteriores.

En términos sencillos, la ventana de contexto de un modelo representa el texto que revisa antes de generar texto adicional. Por el contrario, los tokens denotan el texto en bruto. Cuanto mayor es la ventana de contexto, más contexto puede asimilar el modelo.

Al mismo tiempo, OpenAI dio a conocer la disponibilidad general de sus API DALL-E 2 y Whisper. DALL-E 2 es el modelo de generación de imágenes de OpenAI, mientras que Whisper se refiere al modelo de conversión de voz a texto de la empresa. Curiosamente, la empresa también ha indicado que tiene previsto retirar modelos más antiguos a través de su API para optimizar su capacidad de cálculo.

A partir del 4 de enero de 2024, determinados modelos antiguos de OpenAI, en concreto GPT-3 y sus variantes, se retirarán progresivamente, y sus sustitutos se derivarán a nuevos modelos base GPT-3. Para seguir utilizando los modelos antiguos después del 4 de enero, los desarrolladores tendrán que actualizar manualmente sus integraciones y ajustar las sustituciones a los nuevos modelos.

Como muestra del compromiso de OpenAI por ofrecer una experiencia de usuario óptima, la empresa ha prometido una asistencia completa a los usuarios que pasen de los modelos antiguos a los nuevos. Entre los próximos planes se incluye llegar a los desarrolladores que utilicen modelos antiguos y ofrecer información esencial una vez que los nuevos modelos estén listos para las pruebas.

La plataforma dinámica y en constante evolución que ofrece OpenAI está compitiendo por la atención en el ámbito de no-code y low-code, en rápido crecimiento. Junto a ella, plataformas como AppMaster están estableciendo su huella, aportando innovaciones que están democratizando cualitativamente el acceso a la IA y al desarrollo de software para una base de usuarios más amplia. El potencial transformador de estas plataformas acelera la visión de un futuro en el que cualquiera pueda construir interfaces digitales sin escribir una sola línea de código.