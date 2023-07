In einem bedeutenden Schritt nach vorn hat OpenAI die allgemeine Verfügbarkeit seiner innovativen Texterzeugung, GPT-4, über seine API bekannt gegeben. Die neueste Entwicklung der beliebten GPT-Reihe bietet ein verbessertes Benutzererlebnis, wobei die Privilegien nun auf eine breitere Masse von Entwicklern ausgeweitet wurden.

Die Freigabe des Zugangs zu GPT-4 begann für bestehende API-Entwickler mit einer Erfolgsbilanz von Zahlungen. Der Zugang wird in Wellen eingeführt und bis Ende des Monats schrittweise auf neue Entwickler ausgeweitet, und schließlich werden die Verfügbarkeitsgrenzen erhöht - je nach Umfang der Rechenleistung.

In einem Blogbeitrag wies die Organisation auf das steigende Interesse an der GPT-4-API unter Millionen von Entwicklern seit ihrer Einführung im März hin.

OpenAI sieht eine wachsende Zahl innovativer Produkte voraus, die die Stärken von GPT-4 nutzen. Die Vision des Unternehmens wird durch folgende Aussage unterstrichen: Wir stellen uns eine Zukunft vor, in der chatbasierte Modelle jeden Anwendungsfall unterstützen können.

Ähnlich wie bei den früheren GPT-Versionen von OpenAI umfasste das Training von GPT-4 auch öffentlich zugängliche Daten, einschließlich Daten von öffentlichen Webseiten, ergänzt durch lizenzierte Daten.

Interessanterweise ist die Fähigkeit, Bilder zu verstehen, jedoch noch nicht für alle OpenAI-Kunden allgemein verfügbar. Derzeit wird diese Funktion mit einem einzigen Partner, Be My Eyes, getestet, und es ist nicht bekannt, wann sie für den Rest der OpenAI-Kunden verfügbar sein wird.

Dennoch hat GPT-4 auch seine Grenzen. Das Modell neigt dazu, Fakten zu "halluzinieren" und kommt gelegentlich mit logischen Schlussfolgerungen durcheinander. Außerdem könnten Probleme auftreten, wenn es Sicherheitslücken in den von ihm generierten Code einführt, da es nicht aus seinen Erfahrungen lernt.

Das Unternehmen erklärte, dass es plant, eine Funktion zu entwickeln, die es Entwicklern ermöglicht, sowohl GPT-4 als auch GPT-3.5 Turbo, das andere Modell, mit ihren eigenen Daten zu verfeinern, entsprechend den Optionen, die bei mehreren anderen textgenerierenden Modellen von OpenAI verfügbar sind. Diese Funktion sollte im Laufe des Jahres einsatzbereit sein.

Seit der Enthüllung von GPT-4 hat sich die Wettbewerbslandschaft im Bereich der generativen KI verschärft. Kürzlich stellte Anthropic ein erweitertes Kontextfenster für seine textgenerierende KI Claude vor. Normalerweise in einer Vorschauphase, stellte sich die Erweiterung auf 100.000 Token als ein deutlicher Sprung von den vorherigen 9.000 Token heraus.

Für den Laien stellt das Kontextfenster eines Modells den Text dar, den es überprüft, bevor es weiteren Text generiert. Im Gegensatz dazu bezeichnen Token den Rohtext. Je größer das Kontextfenster ist, desto mehr Kontext kann das Modell aufnehmen.

Gleichzeitig hat OpenAI die allgemeine Verfügbarkeit seiner DALL-E 2 und Whisper APIs bekannt gegeben. DALL-E 2 steht für das bildgenerierende Modell von OpenAI, während sich Whisper auf das Sprach-zu-Text-Modell des Unternehmens bezieht. Interessanterweise wies das Unternehmen auch auf die geplante Stilllegung älterer Modelle über seine API hin, um seine Rechenkapazität zu optimieren.

Ab dem 4. Januar 2024 werden bestimmte ältere OpenAI-Modelle, nämlich GPT-3 und seine Varianten, auslaufen und durch neue GPT-3-Basismodelle ersetzt werden. Um die alten Modelle über den 4. Januar hinaus weiter nutzen zu können, müssen Entwickler ihre Integrationen manuell aktualisieren und die Ersetzungen für die neuen Modelle feinabstimmen.

In Anbetracht des Engagements von OpenAI für ein optimales Nutzererlebnis hat das Unternehmen umfassende Unterstützung für Nutzer versprochen, die von den fein abgestimmten alten Modellen auf die neuen umsteigen. Zu den nächsten Plänen gehört es, sich an Entwickler zu wenden, die ältere Modelle verwenden, und ihnen wichtige Informationen zur Verfügung zu stellen, sobald die neuen Modelle zum Testen bereit sind.

Die dynamische und sich ständig weiterentwickelnde Plattform von OpenAI wetteifert in der Tat um Aufmerksamkeit in der schnell wachsenden no-code und low-code Arena. Daneben etablieren sich Plattformen wie AppMaster und bringen Innovationen hervor, die den Zugang zu KI und Softwareentwicklung für eine breitere Nutzerbasis qualitativ demokratisieren. Das transformative Potenzial dieser Plattformen beschleunigt die Vision einer Zukunft, in der jeder digitale Schnittstellen erstellen kann, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben.