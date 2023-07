Met een belangrijke stap voorwaarts heeft OpenAI de algemene beschikbaarheid van zijn innovatieve tekst-genererende creatie, GPT-4, via zijn API bekendgemaakt. De nieuwste evolutie in de populaire GPT-serie biedt een verbeterde gebruikerservaring, met privileges voor een bredere groep ontwikkelaars.

De toegang tot GPT-4 is begonnen voor bestaande API-ontwikkelaars met een track record van succesvolle betalingen. Tegen het einde van de maand zal de toegang geleidelijk worden uitgebreid naar nieuwe ontwikkelaars en uiteindelijk zullen de beschikbaarheidslimieten worden verhoogd - afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare rekenkracht.

In een blog post benadrukte de organisatie de toenemende interesse in de GPT-4 API onder miljoenen ontwikkelaars sinds de lancering in maart.

OpenAI voorziet een groeiend aantal innovatieve producten die gebruik maken van de sterke punten van GPT-4. Om de visie van het bedrijf te onderstrepen, verklaarde het: We zien een toekomst voor ons waarin chat-gebaseerde modellen elke use case kunnen ondersteunen.

Net als de vorige GPT-versies die door OpenAI werden gelanceerd, omvatte ook GPT-4's training openbaar toegankelijke gegevens, waaronder gegevens van openbare webpagina's, aangevuld met gelicentieerde gegevens.

Interessant is echter dat de mogelijkheid om afbeeldingen te begrijpen nog niet universeel beschikbaar is voor alle klanten van OpenAI. Op dit moment wordt dit getest met één partner, Be My Eyes, zonder bevestigde tijdlijn over wanneer het beschikbaar zal zijn voor de rest van het OpenAI klantenbestand.

GPT-4 heeft echter wel beperkingen. Het model heeft de neiging om feiten te 'hallucineren' en rommelt af en toe met logische redeneringen. Bovendien kunnen er problemen ontstaan wanneer het beveiligingslekken introduceert in code die het genereert, omdat het niet leert van zijn ervaring.

Om dit aan te pakken, verklaarde het bedrijf dat het van plan is om ontwikkelaars de mogelijkheid te geven om zowel GPT-4 als GPT-3.5 Turbo, het andere model, te verfijnen met hun eigen gegevens, in lijn met de opties die beschikbaar zijn voor verschillende andere tekstgenererende modellen van OpenAI. Deze functie zou later dit jaar klaar moeten zijn voor gebruik.

Sinds de onthulling van GPT-4 is de concurrentie op het gebied van generatieve AI toegenomen. Onlangs kwam Anthropic met een uitgebreid contextvenster voor zijn tekstgenererende AI, Claude. De uitbreiding naar 100.000 tokens, die zich normaal gesproken in een preview-fase bevindt, kwam naar voren als een grote sprong voorwaarts ten opzichte van de voorgaande 9.000 tokens.

In lekentaal: het contextvenster van een model vertegenwoordigt de tekst die het bekijkt voordat het extra tekst genereert. Omgekeerd staan tokens voor ruwe tekst. Hoe groter het contextvenster, hoe meer context het model kan verwerken.

Tegelijkertijd onthulde OpenAI de algemene beschikbaarheid van zijn DALL-E 2 en Whisper API's. DALL-E 2 staat voor OpenAI's beeldgenererende model, terwijl Whisper verwijst naar het spraak-naar-tekst model van het bedrijf. Interessant is dat het bedrijf ook heeft aangegeven dat het van plan is oudere modellen via zijn API buiten gebruik te stellen om de rekencapaciteit te optimaliseren.

Met ingang van 4 januari 2024 zullen bepaalde oudere OpenAI modellen, namelijk GPT-3 en zijn varianten, geleidelijk worden uitgefaseerd en vervangen door nieuwe GPT-3 basismodellen. Om de oude modellen na 4 januari te kunnen blijven gebruiken, zullen ontwikkelaars hun integraties handmatig moeten upgraden en vervangingen voor de nieuwe modellen moeten afstemmen.

Getuige OpenAI's toewijding aan het leveren van een optimale gebruikerservaring, heeft het bedrijf uitgebreide ondersteuning beloofd voor gebruikers die overstappen van de verfijnde oude modellen naar de nieuwe. De komende plannen omvatten het bereiken van ontwikkelaars die oudere modellen gebruiken en het aanbieden van essentiële informatie zodra de nieuwe modellen klaar zijn om getest te worden.

Het dynamische en voortdurend evoluerende platform van OpenAI dingt inderdaad mee naar aandacht in de snelgroeiende no-code en low-code arena. Daarnaast vestigen platformen als AppMaster hun voetafdruk, met innovaties die de toegang tot AI en softwareontwikkeling voor een bredere gebruikersgroep kwalitatief democratiseren. Het transformatieve potentieel van deze platformen versnelt de visie van een toekomst waarin iedereen digitale interfaces kan bouwen zonder ook maar één regel code te schrijven.