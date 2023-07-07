在一个重大的进步中，OpenAI通过其API公布了其创新的文本生成创造，GPT-4的普遍可用性。广受欢迎的GPT系列的最新演变带来了升级的用户体验，其特权现在扩展到更多的开发者。

对有成功支付记录的现有API开发者开始启用GPT-4的访问。一波接一波地推出，到月底将逐步扩展到新的开发者，最终，可用性限制增加--取决于计算量的可用性。

在一篇博客文章中，该组织强调了自3月推出GPT-4 API以来，数百万开发者对其兴趣的不断升级。

OpenAI预计，利用GPT-4的优势的创新产品将大量涌现。它强调了该公司的愿景：我们设想的未来是，基于聊天的模型可以支持任何用例。

与OpenAI之前推出的GPT版本类似，GPT-4的训练也包含了公开的数据，包括来自公共网页的数据，并辅以授权数据。

然而，有趣的是，图像理解能力还没有普遍提供给所有OpenAI的客户。目前，这正在与一个合作伙伴Be My Eyes进行试验，关于何时向OpenAI的其他客户群提供这一功能，还没有确定的时间表。

然而，GPT-4确实有局限性。该模型有对事实产生 "幻觉 "的倾向，并且偶尔会在逻辑推理上犯错。此外，当它将安全漏洞引入其生成的代码时，可能会出现问题，因为它没有从经验中学习。

为了解决这个问题，该公司表示，它计划为开发人员开发能力，以微调GPT-4和GPT-3.5 Turbo（其另一个模型），用他们自己的数据，与其他几个OpenAI的文本生成模型的选项一致。这项功能应该在今年晚些时候可以使用。

自从GPT-4发布以来，生成式人工智能领域的竞争格局已经加剧。最近，Anthropic为其文本生成型人工智能Claude推出了一个扩展的上下文窗口。通常情况下，在预览阶段，扩展到100,000个代币，比之前的9000个代币出现了一个突出的飞跃。

通俗地说，一个模型的上下文窗口代表了它在生成额外文本之前所审查的文本。反之，代币表示原始文本。上下文窗口越大，模型能够吸收的上下文就越多。

同时，OpenAI公布了其DALL-E 2和Whisper APIs的普遍可用性。DALL-E 2标志着OpenAI的图像生成模型，而Whisper则是指该公司的语音到文本模型。有趣的是，该公司还表示计划通过其API停用旧模型，以优化其计算能力。

从2024年1月4日起，特定的旧OpenAI模型，即GPT-3及其变体，将被逐步淘汰，替代物将在新的基础GPT-3模型上衍生。为了在1月4日之后继续使用旧模型，开发者将不得不手动升级他们的集成，并对新模型的替换进行微调。

OpenAI致力于提供最佳的用户体验，该公司已承诺为从微调的旧模型过渡到新模型的用户提供全面支持。即将实施的计划包括与使用旧机型的开发者联系，并在新机型准备好进行测试时提供基本信息。

OpenAI提供的动态和不断发展的平台确实在快速增长的no-code 和low-code 舞台上争夺注意力。与它一起，像AppMaster这样的平台正在建立自己的足迹，带来的创新正在从质量上使更多的用户群获得人工智能和软件开发的机会民主化。这些平台的变革性潜力加速了未来的愿景，即任何人都可以在不写一行代码的情况下建立数字界面。