في خطوة كبيرة إلى الأمام ، أعلنت OpenAI عن التوافر العام لإنشاءها المبتكر لإنشاء النصوص ، GPT-4 ، عبر واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها. أحدث تطور في سلسلة GPT الشهيرة يجلب تجربة مستخدم مطورة ، مع امتيازات ممتدة الآن إلى حجم أكبر من المطورين.

بدأ تمكين الوصول إلى GPT-4 لمطوري واجهات برمجة التطبيقات الحاليين مع سجل حافل للمدفوعات الناجحة. تم طرحه في موجات ، وسيتم توسيع الوصول تدريجياً إلى المطورين الجدد بحلول نهاية الشهر ، وفي النهاية ، زادت حدود الإتاحة - رهناً بكمية التوافر الحسابي.

في منشور مدونة ، سلطت المنظمة الضوء على الاهتمام المتزايد بواجهة برمجة تطبيقات GPT-4 بين ملايين المطورين منذ إطلاقها في مارس.

تتوقع شركة OpenAI مجموعة متزايدة من المنتجات المبتكرة التي تستفيد من نقاط القوة في GPT-4. وأكدت على رؤية الشركة قائلة: إننا نتصور مستقبلًا يمكن أن تدعم فيه النماذج القائمة على الدردشة أي حالة استخدام.

على غرار إصدارات GPT السابقة التي أطلقتها OpenAI ، تضمن تدريب GPT-4 أيضًا بيانات يمكن الوصول إليها للجمهور ، بما في ذلك البيانات من صفحات الويب العامة ، مع استكمال البيانات المرخصة.

من المثير للاهتمام ، مع ذلك ، أن القدرة على فهم الصور ليست متاحة عالميًا لجميع عملاء OpenAI حتى الآن. في الوقت الحالي ، يخضع هذا لتجربة مع شريك واحد ، Be My Eyes ، مع عدم وجود جدول زمني مؤكد حول الوقت الذي سيكون فيه متاحًا لبقية قاعدة عملاء OpenAI.

ومع ذلك ، فإن GPT-4 لها قيود. يميل النموذج إلى "هذيان" الحقائق وأحيانًا يتخبط في التفكير المنطقي. علاوة على ذلك ، قد تنشأ مشكلات عندما يقدم ثغرات أمنية في الكود الذي ينشئه ، لأنه لا يتعلم من تجربته.

لمعالجة هذا الأمر ، ذكرت الشركة أنها تخطط لتطوير قدرة المطورين على ضبط كل من GPT-4 و GPT-3.5 Turbo ، نموذجها الآخر ، ببياناتهم الخاصة ، بما يتماشى مع الخيارات المتاحة مع العديد من نصوص OpenAI الأخرى- نماذج التوليد. يجب أن تكون هذه الميزة جاهزة للاستخدام في وقت لاحق من العام.

منذ الكشف عن GPT-4 ، تكثف المشهد التنافسي لساحة الذكاء الاصطناعي التوليدية. في الآونة الأخيرة ، أطلقت Anthropic نافذة سياق موسعة للذكاء الاصطناعي الذي يولد النص ، كلود. عادةً في مرحلة المعاينة ، ظهر التوسيع إلى 100000 رمز قفزة بارزة من 9000 رمز سابق.

في مصطلحات الشخص العادي ، تمثل نافذة سياق النموذج النص الذي يراجعه قبل إنشاء نص إضافي. على العكس من ذلك ، تشير الرموز المميزة إلى نص خام. كلما زادت نافذة السياق ، زاد السياق الذي يمكن للنموذج استيعابه.

في الوقت نفسه ، كشفت OpenAI النقاب عن التوافر العام لواجهات برمجة تطبيقات DALL-E 2 و Whisper API. يشير DALL-E 2 إلى نموذج OpenAI لتوليد الصور ، بينما يشير Whisper إلى نموذج تحويل الكلام إلى نص الخاص بالشركة. ومن المثير للاهتمام ، أشارت الشركة أيضًا إلى خطة لإيقاف تشغيل النماذج القديمة من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بها لتحسين قدرتها الحسابية.

اعتبارًا من 4 يناير 2024 ، سيتم التخلص التدريجي من نماذج OpenAI القديمة المحددة ، وهي GPT-3 ومتغيراتها ، مع الاستبدالات المشتقة على طرازات GPT-3 الأساسية الجديدة. للاستمرار في استخدام النماذج القديمة بعد 4 يناير ، سيُطلب من المطورين ترقية تكاملاتهم يدويًا والضبط الدقيق للبدائل للنماذج الجديدة.

شهادة على التزام OpenAI بتقديم تجربة مستخدم مثالية ، وعدت الشركة بتقديم دعم شامل للمستخدمين الذين ينتقلون من النماذج القديمة الدقيقة إلى النماذج الجديدة. تشمل الخطط القادمة الوصول إلى المطورين باستخدام النماذج القديمة وتقديم المعلومات الأساسية بمجرد أن تصبح النماذج الجديدة جاهزة للاختبار.

إن النظام الأساسي الديناميكي والمتطور باستمرار الذي تقدمه OpenAI يتنافس بالفعل على الاهتمام في ميدان no-code ورمز low-code سريع النمو. إلى جانب ذلك ، تعمل منصات مثل AppMaster على إنشاء بصمتها ، وتقديم الابتكارات التي تضفي الطابع الديمقراطي على الوصول إلى الذكاء الاصطناعي وتطوير البرامج لقاعدة مستخدمين أوسع. تعمل الإمكانات التحويلية لهذه الأنظمة الأساسية على تسريع رؤية المستقبل حيث يمكن لأي شخص إنشاء واجهات رقمية دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.