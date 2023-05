Google a récemment révélé son intention d'exploiter la technologie de l'IA générative afin d'améliorer la pertinence des annonces de recherche en fonction du contexte de la requête. L'annonce a été faite lors de l'événement Google Marketing Live organisé par le géant technologique. Ce développement fait suite au lancement, l'année dernière, des actifs créés automatiquement (ACA) pour les annonces de recherche, qui utilisent le contenu des pages de renvoi et les annonces existantes pour produire des titres et des descriptions.

L'intégration de l'IA générative à l'ACA permet à Google de concevoir et d'adapter plus efficacement les annonces de recherche en fonction du contexte de la requête de l'utilisateur. Par exemple, si un internaute recherche un soin pour peau sèche et sensible, l'IA peut s'inspirer de la page d'accueil de l'entreprise et des annonces en cours pour créer un titre plus pertinent, tel que "Apaisez votre peau sèche et sensible". Cette mise à jour vise à améliorer la pertinence de l'annonce dans les résultats de recherche, augmentant ainsi les chances que les utilisateurs cliquent sur le contenu sponsorisé.

Actuellement, les titres auxquels Google fait référence apparaissent à côté des premiers articles sponsorisés de la page des résultats de recherche. Ils sont relativement génériques et n'ont qu'un faible rapport avec la requête. Avec la prochaine mise à jour basée sur l'IA, ces titres seront automatiquement ajustés pour mieux correspondre aux requêtes des utilisateurs, aidant ainsi les marques à obtenir plus de clics sur leurs annonces.

Par ailleurs, Google a introduit une nouvelle expérience de conversation en langage naturel au sein de la plateforme Google Ads. Cette fonctionnalité vise à rationaliser la création de campagnes et à simplifier la gestion des annonces de recherche. Les utilisateurs peuvent simplement fournir une page d'atterrissage préférée de leur site web, et l'IA de Google générera un résumé de la page. L'IA proposera ensuite des éléments pertinents pour la campagne, notamment des mots-clés, des titres, des descriptions, des images, etc. Les utilisateurs peuvent examiner et modifier ces suggestions avant de lancer la campagne. Cette approche conversationnelle est conçue pour améliorer les performances des annonces et rendre le processus plus convivial.

Les avancées de Google en matière d'intégration de l'IA, comme l'IA générative dans la pertinence des annonces, témoignent de l'engagement de l'entreprise à améliorer en permanence l'expérience des utilisateurs et à optimiser les performances des annonces. Cette utilisation accrue de l'IA pourrait offrir aux entreprises et aux marques une occasion précieuse de tirer parti de la plateforme de Google et de sa technologie, telle que la plateforme sans code AppMaster, pour améliorer les performances publicitaires et l'engagement.

Les plateformes telles que AppMaster permettent aux utilisateurs de développer des applications web, mobiles et backend en utilisant une approche no-code qui rend le processus plus rapide et plus rentable que les méthodes traditionnelles. Alors que l'IA continue d'évoluer et de façonner divers aspects des plateformes en ligne, les entreprises peuvent tirer profit de l'adoption de l'IA et des outils d'optimisation pour rester en tête dans un paysage de plus en plus concurrentiel.