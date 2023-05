A Google revelou recentemente a sua intenção de utilizar a tecnologia de IA generativa para aumentar a relevância dos anúncios de pesquisa com base no contexto da consulta. O anúncio foi feito durante o evento Google Marketing Live do gigante tecnológico. Este desenvolvimento segue-se ao lançamento dos activos criados automaticamente (ACA) para os anúncios da Pesquisa no ano passado, que utiliza o conteúdo da página de destino e os anúncios existentes para produzir títulos e descrições.

A integração da IA generativa com a ACA permite à Google criar e adaptar os anúncios da Pesquisa de forma mais eficiente em relação ao contexto da consulta de um utilizador. Por exemplo, se um indivíduo pesquisar cuidados com a pele para peles secas e sensíveis, a IA pode basear-se na página de destino de uma empresa e nos anúncios actuais para criar um título mais relevante, como "Acalme a sua pele seca e sensível". Esta actualização visa melhorar a relevância do anúncio nos resultados da Pesquisa, aumentando as hipóteses de os utilizadores clicarem no conteúdo patrocinado.

Actualmente, os títulos a que o Google se refere aparecem juntamente com as primeiras publicações patrocinadas vistas na página de resultados da Pesquisa. São relativamente genéricos e apenas ligeiramente relacionados com a consulta. Com a próxima actualização baseada em IA, estes títulos serão automaticamente ajustados para corresponder melhor às consultas dos utilizadores, ajudando assim as marcas a obter mais cliques nos seus anúncios.

Além disso, a Google introduziu uma nova experiência de conversação em linguagem natural na plataforma do Google Ads. Esta funcionalidade visa optimizar a criação de campanhas e simplificar a gestão dos anúncios da Pesquisa. Os utilizadores podem simplesmente fornecer uma página de destino preferida do seu website e a IA da Google irá gerar um resumo da página. A IA irá então propor activos relevantes para a campanha, incluindo palavras-chave, títulos, descrições, imagens e muito mais. Os utilizadores podem rever e modificar estas sugestões antes de lançarem a campanha. Esta abordagem de conversação foi concebida para facilitar um melhor desempenho dos anúncios e tornar o processo mais fácil de utilizar.

Os avanços da Google na incorporação da IA, como a IA generativa na relevância dos anúncios, demonstram o empenho da empresa em melhorar continuamente a experiência do utilizador e em optimizar o desempenho dos anúncios. Esta utilização acrescida da IA pode oferecer às empresas e marcas uma oportunidade valiosa para tirar partido da plataforma da Google e da sua tecnologia, como a plataforma sem código AppMaster, para gerar um melhor desempenho e envolvimento nos anúncios.

