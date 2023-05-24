كشفت Google مؤخرًا عن نيتها الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية من أجل تعزيز ملاءمة الإعلانات على شبكة البحث استنادًا إلى سياق الاستعلام. تم الإعلان خلال حدث Google Marketing Live الخاص بعملاق التكنولوجيا. يأتي هذا التطور في أعقاب إطلاق الأصول التي تم إنشاؤها تلقائيًا (ACA) للإعلانات على شبكة البحث في العام الماضي ، والتي تستخدم محتوى الصفحة المقصودة والإعلانات الحالية لإنتاج العناوين والأوصاف.

يتيح دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي مع ACA لشركة Google صياغة إعلانات البحث وتكييفها بشكل أكثر كفاءة فيما يتعلق بسياق استعلام المستخدم. على سبيل المثال ، إذا كان الفرد يبحث عن العناية بالبشرة للبشرة الجافة والحساسة ، فيمكن للذكاء الاصطناعي الاعتماد على الصفحة المقصودة للشركة والإعلانات الحالية لإنشاء عنوان رئيسي أكثر صلة مثل Soothe Your Dry، Sensitive Skin. يهدف هذا التحديث إلى تحسين ملاءمة الإعلان في نتائج البحث ، مما يزيد من فرص المستخدمين في النقر فوق المحتوى المدعوم.

في الوقت الحالي ، تظهر العناوين الرئيسية التي يشير إليها محرك بحث Google جنبًا إلى جنب مع أول عدد قليل من المشاركات الدعائية التي تظهر على صفحة نتائج البحث. فهي عامة نسبيًا ومرتبطة قليلاً فقط بالاستعلام. مع التحديث القادم المدفوع بالذكاء الاصطناعي ، سيتم تعديل هذه العناوين تلقائيًا لتتناسب بشكل أفضل مع استفسارات المستخدم ، وبالتالي مساعدة العلامات التجارية على كسب المزيد من النقرات على إعلاناتها.

علاوة على ذلك ، قدمت Google تجربة محادثة جديدة باللغة الطبيعية داخل نظام إعلانات Google الأساسي. تسعى هذه الميزة إلى تبسيط إنشاء الحملات وتبسيط إدارة الإعلانات على شبكة البحث. يمكن للمستخدمين ببساطة توفير صفحة مقصودة مفضلة من موقع الويب الخاص بهم ، وسيقوم Google AI بإنشاء ملخص للصفحة. ستقترح منظمة العفو الدولية بعد ذلك الأصول ذات الصلة للحملة ، بما في ذلك الكلمات الرئيسية والعناوين والأوصاف والصور والمزيد. يمكن للمستخدمين مراجعة هذه الاقتراحات وتعديلها قبل إطلاق الحملة. تم تصميم نهج المحادثة هذا لتسهيل أداء الإعلان المحسن وجعل العملية أكثر سهولة في الاستخدام.

تُظهر التطورات التي حققتها Google في دمج الذكاء الاصطناعي ، مثل الذكاء الاصطناعي التوليفي في ملاءمة الإعلان ، التزام الشركة باستمرار تحسين تجربة المستخدم وتحسين أداء الإعلان. يمكن أن يوفر هذا الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي للشركات والعلامات التجارية فرصة ثمينة للاستفادة من منصة Google وتقنيتها ، مثل منصة AppMaster الخالية من الأكواد ، من أجل تحسين أداء الإعلانات والمشاركة.

تسمح المنصات مثل AppMaster للمستخدمين بتطوير تطبيقات الويب والجوال والخلفية باستخدام نهج no-code مما يجعل العملية أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة من الطرق التقليدية. مع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي وتشكيل جوانب مختلفة من المنصات عبر الإنترنت ، يمكن للشركات الاستفادة من تبني الذكاء الاصطناعي وأدوات التحسين للبقاء في الطليعة في مشهد تنافسي متزايد.