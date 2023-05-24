谷歌最近透露，它打算利用生成性人工智能技术，以加强基于查询背景的搜索广告的相关性。这一消息是在这家科技巨头的谷歌营销现场活动中宣布的。这一发展是在去年发布搜索广告的自动创建资产（ACA）之后进行的，它利用着陆页内容和现有广告来产生标题和描述。

将生成性人工智能与ACA相结合，使谷歌能够根据用户的查询背景更有效地制作和调整搜索广告。例如，如果一个人搜索干燥敏感皮肤的护肤品，人工智能可以从一个公司的登陆页面和当前的广告中获取信息，以创建一个更相关的标题，如舒缓你的干燥敏感的皮肤。这一更新旨在提高广告在搜索结果中的相关性，增加用户点击赞助内容的机会。

目前，谷歌提到的标题出现在搜索结果页上看到的前几个赞助文章旁边。它们相对来说比较普通，只是与查询略有关联。随着即将到来的人工智能驱动的更新，这些标题将被自动调整，以更好地匹配用户查询，从而帮助品牌获得更多的广告点击量。

此外，谷歌在谷歌广告平台内推出了一个新的自然语言对话体验。这一功能旨在简化广告系列的创建，并简化搜索广告管理。用户只需提供其网站上的首选登陆页面，谷歌人工智能就会生成该页面的摘要。然后，人工智能将为广告系列提出相关资产，包括关键词、标题、描述、图片等。用户可以在启动营销活动之前审查和修改这些建议。这种对话式的方法旨在促进提高广告效果，并使这个过程更加人性化。

谷歌在纳入人工智能方面的进展，如广告相关性中的生成性人工智能，表明该公司致力于不断提高用户体验和优化广告性能。这种对人工智能的高度利用可以为企业和品牌提供一个宝贵的机会，利用谷歌的平台及其技术，如AppMaster无代码平台，来产生更好的广告效果和参与度。

像AppMaster 这样的平台允许用户使用no-code 方法开发网络、移动和后端应用程序，这使得这一过程比传统方法更快、更有成本效益。随着人工智能的不断发展和塑造在线平台的各个方面，企业可以从拥抱人工智能和优化工具中受益，在竞争日益激烈的环境中保持领先地位。