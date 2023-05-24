Недавно компания Google объявила о своем намерении использовать технологию генеративного искусственного интеллекта для повышения релевантности поисковых объявлений на основе контекста запроса. Это заявление было сделано во время мероприятия Google Marketing Live, организованного технологическим гигантом. Эта разработка последовала за выпуском в прошлом году автоматически создаваемых активов (ACA) для поисковых объявлений, которые используют контент целевых страниц и существующие рекламные объявления для создания заголовков и описаний.

Интеграция генеративного искусственного интеллекта с ACA позволяет Google более эффективно создавать и адаптировать поисковые объявления в зависимости от контекста запроса пользователя. Например, если человек ищет уход за кожей для сухой чувствительной кожи, ИИ может использовать целевую страницу компании и текущую рекламу для создания более релевантного заголовка, такого как "Успокойте свою сухую, чувствительную кожу". Это обновление направлено на повышение релевантности объявления в результатах поиска, что увеличивает вероятность того, что пользователи нажмут на спонсируемый контент.

В настоящее время заголовки, на которые ссылается Google, появляются рядом с первыми несколькими спонсируемыми сообщениями на странице результатов поиска. Они носят относительно общий характер и лишь слегка связаны с запросом. С предстоящим обновлением, управляемым искусственным интеллектом, эти заголовки будут автоматически корректироваться для лучшего соответствия запросам пользователей, что поможет брендам получить больше кликов на свои объявления.

Кроме того, Google представил новый естественно-языковой разговорный опыт в платформе Google Ads. Эта функция призвана оптимизировать создание кампаний и упростить управление поисковыми объявлениями. Пользователи могут просто указать желаемую целевую страницу со своего сайта, и искусственный интеллект Google сгенерирует резюме страницы. Затем ИИ предложит соответствующие активы для кампании, включая ключевые слова, заголовки, описания, изображения и многое другое. Пользователи могут просматривать и изменять эти предложения перед запуском кампании. Такой разговорный подход призван способствовать повышению эффективности рекламы и сделать процесс более удобным для пользователя.

Достижения Google в области внедрения ИИ, такие как генеративный ИИ в релевантности объявлений, демонстрируют стремление компании постоянно улучшать пользовательский опыт и оптимизировать эффективность рекламы. Расширение использования ИИ может предоставить компаниям и брендам ценную возможность использовать платформу Google и ее технологии, такие как no-code платформа AppMaster, для повышения эффективности рекламы и вовлеченности.

Такие платформы, как AppMaster, позволяют пользователям разрабатывать веб-, мобильные и внутренние приложения, используя подход no-code, что делает процесс более быстрым и экономически эффективным по сравнению с традиционными методами. Поскольку ИИ продолжает развиваться и формировать различные аспекты онлайн-платформ, компании могут извлечь выгоду из использования ИИ и инструментов оптимизации, чтобы оставаться впереди в условиях растущей конкуренции.