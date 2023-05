Google ha recentemente rivelato l'intenzione di sfruttare la tecnologia AI generativa per migliorare la pertinenza degli annunci di ricerca in base al contesto della query. L'annuncio è stato fatto durante l'evento Google Marketing Live del gigante tecnologico. Questo sviluppo segue il rilascio, lo scorso anno, degli asset creati automaticamente (ACA) per gli annunci di ricerca, che utilizzano i contenuti delle landing page e gli annunci esistenti per produrre titoli e descrizioni.

L'integrazione dell'intelligenza artificiale generativa con ACA consente a Google di creare e adattare gli annunci di ricerca in modo più efficiente in relazione al contesto della query di un utente. Ad esempio, se un utente cerca un prodotto per la cura della pelle secca e sensibile, l'intelligenza artificiale può attingere dalla pagina di destinazione dell'azienda e dagli annunci attuali per creare un titolo più pertinente, come "Lenisci la tua pelle secca e sensibile". Questo aggiornamento mira a migliorare la rilevanza dell'annuncio nei risultati di ricerca, aumentando le probabilità che gli utenti facciano clic sul contenuto sponsorizzato.

Attualmente, i titoli a cui Google fa riferimento appaiono accanto ai primi post sponsorizzati visualizzati nella pagina dei risultati di ricerca. Sono relativamente generici e solo leggermente correlati alla query. Con l'imminente aggiornamento guidato dall'intelligenza artificiale, questi titoli saranno adattati automaticamente per corrispondere meglio alle query degli utenti, aiutando così i marchi a ottenere più clic sui loro annunci.

Inoltre, Google ha introdotto una nuova esperienza di conversazione in linguaggio naturale all'interno della piattaforma Google Ads. Questa funzione mira a snellire la creazione di campagne e a semplificare la gestione degli annunci di ricerca. Gli utenti possono semplicemente fornire una pagina di destinazione preferita dal loro sito web e l'intelligenza artificiale di Google genererà una sintesi della pagina. L'intelligenza artificiale proporrà quindi gli elementi rilevanti per la campagna, tra cui parole chiave, titoli, descrizioni, immagini e altro ancora. Gli utenti possono rivedere e modificare questi suggerimenti prima di lanciare la campagna. Questo approccio conversazionale è stato progettato per facilitare il miglioramento delle prestazioni degli annunci e rendere il processo più semplice per l'utente.

I progressi di Google nell'incorporare l'IA, come l'IA generativa nella pertinenza degli annunci, dimostrano l'impegno dell'azienda a migliorare continuamente l'esperienza dell'utente e a ottimizzare le prestazioni degli annunci. Questo maggiore utilizzo dell'IA potrebbe offrire alle aziende e ai marchi una preziosa opportunità di sfruttare la piattaforma di Google e la sua tecnologia, come la piattaforma no-code AppMaster, per generare migliori prestazioni pubblicitarie e coinvolgimento.

Piattaforme come AppMaster consentono agli utenti di sviluppare applicazioni web, mobili e backend utilizzando un approccio no-code che rende il processo più rapido ed economico rispetto ai metodi tradizionali. Poiché l'intelligenza artificiale continua a evolversi e a plasmare vari aspetti delle piattaforme online, le aziende possono trarre vantaggio dall'adozione dell'intelligenza artificiale e degli strumenti di ottimizzazione per rimanere all'avanguardia in un panorama sempre più competitivo.