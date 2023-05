Google onthulde onlangs zijn voornemen om generatieve AI-technologie te gebruiken om de relevantie van zoekadvertenties te verbeteren op basis van de context van de zoekopdracht. De aankondiging werd gedaan tijdens het Google Marketing Live-evenement van de techgigant. Deze ontwikkeling volgt op de release van automatisch gecreëerde activa (ACA) voor Search-advertenties vorig jaar, die gebruik maakt van landingspagina-inhoud en bestaande advertenties om koppen en beschrijvingen te produceren.

Door de integratie van generatieve AI met ACA kan Google zoekadvertenties efficiënter maken en aanpassen aan de context van de zoekopdracht van een gebruiker. Als iemand bijvoorbeeld zoekt naar huidverzorging voor een droge, gevoelige huid, kan de AI putten uit de landingspagina van een bedrijf en huidige advertenties om een relevantere kop te maken, zoals Soothe Your Dry, Sensitive Skin. Deze update is bedoeld om de relevantie van de advertentie in de zoekresultaten te verbeteren, waardoor de kans groter wordt dat gebruikers op de gesponsorde content klikken.

Momenteel verschijnen de koppen waar Google naar verwijst naast de eerste paar gesponsorde berichten op de pagina met zoekresultaten. Ze zijn relatief algemeen en slechts in geringe mate gerelateerd aan de zoekopdracht. Met de komende AI-gestuurde update zullen deze koppen automatisch worden aangepast om beter aan te sluiten bij zoekopdrachten van gebruikers, waardoor merken meer klikken op hun advertenties krijgen.

Verder introduceerde Google een nieuwe conversatie-ervaring in natuurlijke taal binnen het Google Ads-platform. Deze functie is bedoeld om het aanmaken van campagnes te stroomlijnen en het beheer van zoekadvertenties te vereenvoudigen. Gebruikers kunnen simpelweg een gewenste landingspagina van hun website opgeven, waarna Google AI een samenvatting van de pagina genereert. De AI stelt vervolgens relevante middelen voor de campagne voor, zoals trefwoorden, koppen, beschrijvingen, afbeeldingen en meer. Gebruikers kunnen deze suggesties bekijken en aanpassen voordat ze de campagne starten. Deze conversationele aanpak is bedoeld om betere advertentieprestaties mogelijk te maken en het proces gebruiksvriendelijker te maken.

De vooruitgang die Google boekt met de integratie van AI, zoals generatieve AI in advertentierelevantie, laat zien dat het bedrijf zich inzet om de gebruikerservaring voortdurend te verbeteren en de advertentieprestaties te optimaliseren. Dit toegenomen gebruik van AI kan bedrijven en merken een waardevolle kans bieden om Google's platform en zijn technologie, zoals het AppMaster no-code platform, te benutten om betere advertentieprestaties en betrokkenheid te genereren.

Met platformen als AppMaster kunnen gebruikers web-, mobiele en back-endapplicaties ontwikkelen via een no-code -benadering, waardoor het proces sneller en kosteneffectiever verloopt dan met traditionele methoden. Nu AI zich blijft ontwikkelen en verschillende aspecten van online platforms vorm blijft geven, kunnen bedrijven profiteren van het omarmen van AI en optimalisatietools om voorop te blijven lopen in een steeds concurrerender landschap.