Google kısa bir süre önce, sorgu bağlamına dayalı olarak Arama Ağı reklamlarının alaka düzeyini artırmak için üretken yapay zeka teknolojisinden yararlanma niyetini açıkladı. Duyuru, teknoloji devinin Google Marketing Live etkinliği sırasında yapıldı. Bu gelişme, başlıklar ve açıklamalar oluşturmak için açılış sayfası içeriğini ve mevcut reklamları kullanan Arama Ağı reklamları için otomatik olarak oluşturulan varlıkların (ACA) geçen yıl kullanıma sunulmasını takip ediyor.

Üretken yapay zekayı ACA ile entegre etmek, Google'ın Arama Ağı reklamlarını bir kullanıcının sorgusunun bağlamına göre daha verimli bir şekilde oluşturmasına ve uyarlamasına olanak tanır. Örneğin, bir kişi kuru hassas ciltler için cilt bakımını ararsa, yapay zeka bir şirketin açılış sayfasından ve mevcut reklamlardan yararlanarak Kuru, Hassas Cildinizi Rahatlatın gibi daha alakalı bir başlık oluşturabilir. Bu güncelleme, reklamın Arama sonuçlarındaki alaka düzeyini iyileştirerek kullanıcıların sponsorlu içeriğe tıklama şansını artırmayı amaçlamaktadır.

Şu anda, Google'ın atıfta bulunduğu başlıklar, Arama sonuçları sayfasında görülen ilk birkaç Sponsorlu gönderinin yanında görünmektedir. Nispeten geneldirler ve sorguyla yalnızca biraz ilişkilidirler. Yaklaşan yapay zeka destekli güncellemeyle, bu başlıklar kullanıcı sorgularıyla daha iyi eşleşecek şekilde otomatik olarak ayarlanacak ve böylece markaların reklamlarından daha fazla tıklama almasına yardımcı olacak.

Ayrıca Google, Google Ads platformunda yeni bir doğal dilde konuşma deneyimi başlattı. Bu özellik, kampanya oluşturmayı kolaylaştırmayı ve Arama Ağı reklam yönetimini basitleştirmeyi amaçlamaktadır. Kullanıcılar, web sitelerinden tercih edilen bir açılış sayfası sağlayabilir ve Google AI, sayfanın bir özetini oluşturur. AI daha sonra anahtar kelimeler, başlıklar, açıklamalar, resimler ve daha fazlası dahil olmak üzere kampanya için alakalı öğeler önerecektir. Kullanıcılar, kampanyayı başlatmadan önce bu önerileri inceleyebilir ve değiştirebilir. Bu sohbet yaklaşımı, iyileştirilmiş reklam performansını kolaylaştırmak ve süreci daha kullanıcı dostu hale getirmek için tasarlanmıştır.

Google'ın, reklam alaka düzeyi konusunda üretken yapay zeka gibi yapay zekayı dahil etme konusundaki ilerlemeleri, şirketin kullanıcı deneyimini sürekli olarak iyileştirme ve reklam performansını optimize etme taahhüdünü göstermektedir. AI'nın bu artan kullanımı, işletmelere ve markalara Google'ın AppMaster kodsuz platformu gibi platformundan ve teknolojisinden yararlanarak daha iyi reklam performansı ve katılımı sağlamak için değerli bir fırsat sunabilir.

AppMaster gibi platformlar, kullanıcıların süreci geleneksel yöntemlerden daha hızlı ve daha uygun maliyetli hale getiren no-code bir yaklaşım kullanarak web, mobil ve arka uç uygulamaları geliştirmelerine olanak tanır. Yapay zeka gelişmeye ve çevrimiçi platformların çeşitli yönlerini şekillendirmeye devam ettikçe işletmeler, giderek daha rekabetçi hale gelen bir ortamda önde olmak için yapay zeka ve optimizasyon araçlarını benimsemekten yararlanabilir.