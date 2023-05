Google ujawniło niedawno zamiar wykorzystania technologii generatywnej sztucznej inteligencji w celu zwiększenia trafności reklam w wyszukiwarce w oparciu o kontekst zapytania. Ogłoszenie to miało miejsce podczas wydarzenia Google Marketing Live organizowanego przez giganta technologicznego. Rozwój ten nastąpił po wydaniu w zeszłym roku automatycznie tworzonych zasobów (ACA) dla reklam w wyszukiwarce, które wykorzystują zawartość strony docelowej i istniejące reklamy do tworzenia nagłówków i opisów.

Integracja generatywnej sztucznej inteligencji z ACA pozwala Google skuteczniej tworzyć i dostosowywać reklamy w wyszukiwarce w odniesieniu do kontekstu zapytania użytkownika. Na przykład, jeśli dana osoba wyszukuje pielęgnację skóry suchej i wrażliwej, sztuczna inteligencja może czerpać ze strony docelowej firmy i bieżących reklam, aby stworzyć bardziej odpowiedni nagłówek, taki jak Ukoj swoją suchą, wrażliwą skórę. Ta aktualizacja ma na celu poprawę trafności reklamy w wynikach wyszukiwania, zwiększając szanse użytkowników na kliknięcie sponsorowanych treści.

Obecnie nagłówki, do których odnosi się Google, pojawiają się obok kilku pierwszych postów sponsorowanych widocznych na stronie wyników wyszukiwania. Są one stosunkowo ogólne i tylko nieznacznie związane z zapytaniem. Wraz z nadchodzącą aktualizacją opartą na sztucznej inteligencji, nagłówki te będą automatycznie dostosowywane, aby lepiej pasowały do zapytań użytkowników, pomagając w ten sposób markom uzyskać więcej kliknięć w ich reklamy.

Ponadto Google wprowadził nowe doświadczenie konwersacyjne w języku naturalnym na platformie Google Ads. Funkcja ta ma na celu usprawnienie tworzenia kampanii i uproszczenie zarządzania reklamami w wyszukiwarce. Użytkownicy mogą po prostu podać preferowaną stronę docelową ze swojej witryny, a sztuczna inteligencja Google wygeneruje podsumowanie strony. Następnie sztuczna inteligencja zaproponuje odpowiednie zasoby dla kampanii, w tym słowa kluczowe, nagłówki, opisy, obrazy i inne. Użytkownicy mogą przeglądać i modyfikować te sugestie przed uruchomieniem kampanii. To konwersacyjne podejście ma na celu poprawę skuteczności reklam i uczynienie procesu bardziej przyjaznym dla użytkownika.

Postępy Google we wdrażaniu sztucznej inteligencji, takie jak generatywna sztuczna inteligencja w trafności reklam, pokazują zaangażowanie firmy w ciągłe ulepszanie doświadczeń użytkowników i optymalizację skuteczności reklam. To zwiększone wykorzystanie sztucznej inteligencji może zaoferować firmom i markom cenną okazję do wykorzystania platformy Google i jej technologii, takich jak platforma AppMaster bez kodu, w celu generowania lepszych wyników reklamowych i zaangażowania.

Platformy takie jak AppMaster umożliwiają użytkownikom tworzenie aplikacji internetowych, mobilnych i backendowych przy użyciu podejścia no-code, dzięki czemu proces ten jest szybszy i bardziej opłacalny niż tradycyjne metody. Ponieważ sztuczna inteligencja nadal ewoluuje i kształtuje różne aspekty platform internetowych, firmy mogą odnieść korzyści z zastosowania sztucznej inteligencji i narzędzi optymalizacyjnych, aby pozostać na czele w coraz bardziej konkurencyjnym krajobrazie.