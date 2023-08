Une nouvelle intrigante provenant de la sphère low-code devrait révolutionner la manière dont les entreprises intègrent l'intelligence artificielle (IA) dans leurs systèmes. Betty Blocks En effet, l'éditeur de logiciels, pionnier sur la scène low-code, a dévoilé sa dernière offre, la boîte à outils Low-Code AI Toolkit. L'objectif ? Simplifier le processus d'intégration de l'IA dans divers systèmes pour les entités, quelles que soient leurs prouesses techniques.

Le site Low-Code AI Toolkit permet aux organisations de déployer et d'examiner leurs solutions sans investir dans des projets informatiques laborieux ni enfreindre les protocoles de l'entreprise. En plus de la boîte à outils, Betty Blocks propose ses connaissances d'expert pour guider les utilisateurs dans l'établissement d'une stratégie de déploiement de l'IA durable et coopérative.

Chris Obdam, PDG et cofondateur de Betty Blocks, a décrit l'intégration de l'IA comme un processus complexe entravé par des outils compliqués. Mais grâce à cette boîte à outils, les entreprises peuvent exploiter tout le potentiel de l'IA et concevoir des solutions low-code polyvalentes, tout en maintenant une sécurité solide et un développement rapide. L'offre permet également aux entreprises de ne plus être à la merci d'une modification ou d'une interdiction des réglementations relatives aux grands modèles de langage (LLM).

La plateforme Betty Blocks devient une plaque tournante, permettant l'intégration de plusieurs LLM et augmentant les capacités des organisations. Un large éventail de cas d'utilisation, allant du résumé et de la génération automatisés de documents, de la simplification de textes complexes, de l'anonymisation d'entités à un chatbot qui se combine à d'autres cas d'utilisation de ce type, peut être traité efficacement grâce à l'IA.

Un outil, en particulier, qui va de l'avant et gagne du terrain est le AI Search Hub, une solution exceptionnelle qui fait déjà des vagues dans ce domaine. La gestion traditionnelle des connaissances (KM) a toujours eu une épine dans le pied, principalement en raison des documents éparpillés dans diverses bases de données et de stockage, d'où la récupération de l'information souhaitée est une tâche herculéenne. L'AI Search Hub révolutionne cette situation grâce à un processus rationalisé qui renforce la pertinence.

Ce puissant moteur de recherche relie de multiples bases de données et sources, permettant aux utilisateurs d'exploiter des modèles de langage avancés, démêlant le sens sémantique des requêtes des utilisateurs, ce qui donne des résultats de recherche très pertinents. Parmi d'autres sources, les résultats de Netdocs et SharePoint sont affichés sous la forme d'une liste de documents accompagnée d'un pourcentage de correspondance avec la requête, ce qui accélère la recherche d'informations et fait de la gestion des connaissances un processus efficace.

Tandis que des plateformes comme Betty Blocks continuent de s'aventurer dans le potentiel inexploité de l'IA et de l'intégration sans code/low-code, les plateformes no-code comme AppMaster font également des progrès grâce à leurs offres de produits robustes. AppMaster promet un processus intuitif et visuel de création d'applications backend, web et mobiles, permettant aux entreprises de déployer des solutions logicielles sophistiquées sans la complexité technique - ou l'endettement - associée au développement de logiciels traditionnels.