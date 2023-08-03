В сфере low-code появилась интригующая новость, которая должна произвести революцию в области внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в системы компаний. Betty Blocks Компания , занимающая лидирующие позиции на рынке low-code, представила свое последнее предложение - Low-Code AI Toolkit. Цель? Упростить процесс интеграции искусственного интеллекта в различные системы для организаций, независимо от их технического уровня.

Low-Code AI Toolkit позволяет организациям внедрять и исследовать свои решения, не вкладываясь в трудоемкие ИТ-проекты и не нарушая корпоративные протоколы. В дополнение к инструментарию Betty Blocks предлагает свои экспертные знания, которые помогут пользователям выработать долгосрочную и совместную стратегию внедрения ИИ.

Крис Обдам (Chris Obdam), генеральный директор и соучредитель Betty Blocks, описывая значение нового набора инструментов, говорит о том, что интеграция ИИ - это сложный процесс, затрудняемый сложными инструментами. Но благодаря этому набору инструментов предприятия могут использовать весь потенциал ИИ и разрабатывать универсальные решения low-code, сохраняя при этом надежную защиту и оперативность разработки. Кроме того, это предложение позволяет предприятиям не зависеть от изменений или запрета на использование больших языковых моделей (LLM).

Платформа Betty Blocks становится центром, обеспечивающим интеграцию с несколькими LLM и расширяющим возможности организаций. С помощью искусственного интеллекта можно эффективно решать широкий спектр задач - от автоматического обобщения и генерации документов, упрощения сложных текстов, анонимизации сущностей до создания чат-бота, совмещенного с другими подобными задачами.

В частности, одним из инструментов, набирающих обороты, является AI Search Hub - выдающееся решение, которое уже набирает обороты в этой области. Традиционное управление знаниями (Knowledge Management, KM) всегда было проблемой, в основном из-за разбросанных по различным базам данных и хранилищам документов, из которых извлечь нужную информацию - непосильная задача. Поисковая система AI Search Hub революционизирует эту проблему благодаря оптимизированному процессу, повышающему релевантность.

Эта мощная поисковая система объединяет множество баз данных и источников, позволяя пользователям использовать передовые языковые модели, раскрывающие семантический смысл запросов пользователей и обеспечивающие высокую релевантность результатов поиска. Помимо прочих источников, результаты из Netdocs и SharePoint отображаются в виде списка документов с указанием процента совпадения с запросом, что ускоряет поиск информации и делает КМ эффективным процессом.

В то время как платформы, подобные Betty Blocks, продолжают осваивать неиспользованный потенциал искусственного интеллекта и интеграции без кода/low-code, платформы no-code, такие как AppMaster, также добиваются успехов благодаря предлагаемым ими продуктам. AppMaster обещает интуитивно понятный, визуальный процесс создания бэкенда, веб- и мобильных приложений, позволяя компаниям внедрять сложные программные решения без технических сложностей и долгов, связанных с традиционной разработкой ПО.