Ci sono notizie interessanti dalla sfera di low-code che sono destinate a rivoluzionare il modo in cui le aziende incorporano l'intelligenza artificiale (AI) nei loro sistemi. Betty Blocks low-code, un'azienda leader nel settore, ha presentato la sua ultima offerta, il Low-Code AI Toolkit. L'obiettivo? Semplificare il processo di integrazione dell'IA in diversi sistemi per le entità, indipendentemente dalle loro capacità tecniche.

Low-Code AI Toolkit permette alle organizzazioni di lanciare ed esaminare le proprie soluzioni senza investire in laboriosi progetti IT o contravvenire ai protocolli aziendali. Oltre al toolkit, Betty Blocks mette a disposizione le proprie conoscenze specialistiche per guidare gli utenti nella definizione di una strategia di implementazione dell'IA duratura e cooperativa.

Chris Obdam, CEO e co-fondatore di Betty Blocks, ha descritto l'integrazione dell'IA come un processo complesso ostacolato da strumenti complicati. Ma grazie al loro toolkit, le aziende possono sfruttare tutto il potenziale dell'IA e progettare soluzioni low-code che siano versatili, pur mantenendo una sicurezza solida e uno sviluppo rapido. L'offerta consente inoltre alle aziende di non essere mai bloccate in balia delle normative che modificano o vietano i Large Language Models (LLM).

La piattaforma Betty Blocks diventa un hub, consentendo l'integrazione con più LLM ed elevando le capacità delle organizzazioni. Un'ampia gamma di casi d'uso, dalla sintesi e generazione automatizzata di documenti, alla semplificazione di testi intricati, all'anonimizzazione di entità, fino a un chatbot che si combina con altri casi d'uso simili, può essere affrontata in modo efficiente utilizzando l'IA.

Uno strumento, in particolare, che sta avanzando e guadagnando terreno è AI Search Hub, una soluzione di spicco che sta già facendo scalpore nel settore. La gestione tradizionale della conoscenza (KM) ha sempre avuto una spina nel fianco, soprattutto a causa della dispersione di documenti in vari database e archivi da cui recuperare le informazioni desiderate è un compito erculeo. L'AI Search Hub rivoluziona questa situazione grazie a un processo semplificato che aumenta la rilevanza.

Questo potente motore di ricerca collega più database e fonti, consentendo agli utenti di sfruttare modelli linguistici avanzati, svelando il significato semantico delle query dell'utente e restituendo risultati di ricerca altamente pertinenti. Tra le altre fonti, i risultati provenienti da Netdocs e SharePoint vengono visualizzati come un elenco di documenti insieme a una percentuale di corrispondenza con la query, il che accelera il recupero delle informazioni, rendendo il KM un processo efficiente.

no-code Mentre piattaforme come Betty Blocks continuano ad avventurarsi nel potenziale inesplorato dell'intelligenza artificiale e dell'integrazione no-code/low-code, anche piattaforme come AppMaster si stanno facendo strada con la loro robusta offerta di prodotti. AppMaster promette un processo intuitivo e visivo di creazione di applicazioni backend, web e mobili, consentendo alle aziende di distribuire soluzioni software sofisticate senza la complessità tecnica - o i debiti - associati allo sviluppo di software tradizionale.