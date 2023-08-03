来自low-code 领域的一则消息引人入胜，它将彻底改变企业将人工智能（AI）纳入其系统的方式。Betty Blocks作为low-code 领域的领跑者，Google 推出了最新产品--低代码人工智能工具包（Low-Code AI Toolkit）。目标是什么？简化实体将人工智能集成到不同系统的过程，无论其技术实力如何。

Low-Code AI Toolkit 允许企业在不投资费力的 IT 项目或违反公司协议的情况下推出并检查其解决方案。除工具包外，Betty Blocks 还提供专家知识，指导用户建立持久、合作的人工智能部署战略。

Betty Blocks 的首席执行官兼联合创始人克里斯-奥布达姆（Chris Obdam）在阐述新工具包的意义时，将人工智能整合描述为一个受复杂工具阻碍的复杂过程。但是，有了他们的工具包，企业就可以充分发挥人工智能的潜力，设计出通用的low-code 解决方案，同时还能保持强大的安全性和快速的开发。该产品还使企业不再受制于大型语言模型（LLM）法规的变更或禁止。

Betty Blocks 平台成为一个枢纽，允许与多个 LLMs 集成，并提升企业的能力。从自动文档摘要和生成、复杂文本简化、实体匿名化到与其他用例相结合的聊天机器人等广泛的用例，都可以利用人工智能高效地解决。

其中，人工智能搜索中心（AI Search Hub）这一脱颖而出的解决方案正在该领域掀起波澜，并取得了长足的进步。传统的知识管理（KM）一直是个老大难问题，这主要归功于散落在各种数据库和存储设备中的大量文件，从这些地方检索所需的信息是一项艰巨的任务。人工智能搜索中心通过简化流程，提高相关性，彻底改变了这一状况。

这个功能强大的搜索引擎连接多个数据库和信息源，允许用户利用先进的语言模型，解读用户查询的语义，从而提供高度相关的搜索结果。在其他来源中，来自 Netdocs 和 SharePoint 的结果会以文档列表的形式显示，并显示与查询的匹配百分比，从而加快信息检索，使 KM 成为一个高效的过程。

在Betty Blocks 等平台继续涉足人工智能和无代码/low-code 集成等尚未开发的潜力的同时，no-code 等平台也凭借其强大的产品供应取得了进展。AppMaster 承诺提供创建后台、网络和移动应用程序的直观、可视化流程，使企业能够部署复杂的软件解决方案，而无需传统软件开发的技术复杂性或相关债务。