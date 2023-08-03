هناك أخبار مثيرة للاهتمام من مجال low-code الذي تم إعداده لإحداث ثورة في كيفية دمج الشركات للذكاء الاصطناعي (AI) في أنظمتها. كشفت Betty Blocks ، المتصدرة الأولى في المشهد low-code ، النقاب عن أحدث عروضها ، مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي ذات الشفرة المنخفضة. الهدف؟ لتبسيط عملية دمج الذكاء الاصطناعي في أنظمة متنوعة للكيانات ، بغض النظر عن براعتها التقنية.

تسمح Low-Code AI Toolkit للمؤسسات بطرح حلولها وفحصها دون الاستثمار في مشاريع تكنولوجيا المعلومات الشاقة أو مخالفة بروتوكولات الشركة. بالإضافة إلى مجموعة الأدوات ، تقدم Betty Blocks معرفتها المتخصصة لتوجيه المستخدمين في وضع إستراتيجية دائمة وتعاونية لنشر الذكاء الاصطناعي.

من خلال التقاط أهمية مجموعة الأدوات الجديدة ، رسم كريس أوبدام ، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ Betty Blocks ، تكامل الذكاء الاصطناعي كعملية معقدة تعوقها أدوات معقدة. ولكن بفضل مجموعة الأدوات الخاصة بهم ، يمكن للشركات الاستفادة من الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي وتصميم حلول low-code متعددة الاستخدامات ، مع الحفاظ على أمان قوي وتطوير سريع. يتيح العرض أيضًا للمؤسسات عدم الوقوع تحت رحمة تغيير أو حظر لوائح نماذج اللغات الكبيرة (LLMs).

تصبح منصة Betty Blocks مركزًا ، مما يسمح بالتكامل مع LLMs المتعددة ، ورفع قدرات المؤسسات. يمكن معالجة مجموعة واسعة من حالات الاستخدام ، من تلخيص المستندات الآلي وإنشائها ، وتبسيط النصوص المعقدة ، وإخفاء هوية الكيان إلى روبوت محادثة يتحد مع حالات استخدام أخرى ، بكفاءة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

أداة واحدة ، على وجه الخصوص ، للمضي قدمًا واكتساب الجر هي AI Search Hub - وهو حل بارز بالفعل يحرك الأمواج في الفضاء. لطالما واجهت إدارة المعارف التقليدية (KM) شوكة في جانبها ، ويرجع ذلك أساسًا إلى الوثائق المترامية الأطراف المتناثرة عبر قواعد البيانات والتخزين المختلفة حيث يعد استرداد المعلومات المطلوبة مهمة شاقة. أحدث AI Search Hub ثورة في هذا من خلال عملية مبسطة تعزز الملاءمة.

يربط محرك البحث القوي هذا العديد من قواعد البيانات والمصادر ، مما يسمح للمستخدمين بالاستفادة من نماذج اللغة المتقدمة ، وكشف المعنى الدلالي لاستعلامات المستخدم ، وتقديم نتائج بحث وثيقة الصلة بالموضوع. من بين المصادر الأخرى ، يتم عرض النتائج من Netdocs و SharePoint كقائمة من المستندات جنبًا إلى جنب مع النسبة المئوية المطابقة للاستعلام ، مما يسرع من استرجاع المعلومات ، مما يجعل KM عملية فعالة.

بينما تستمر منصات مثل Betty Blocks في المغامرة في الاستفادة من الإمكانات غير المستغلة للذكاء الاصطناعي والتكامل بدون رمز / low-code ، فإن المنصات no-code مثل AppMaster تحقق تقدمًا في عروض منتجاتها القوية. يعد AppMaster بعملية مرئية بديهية لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية ، مما يسمح للشركات بنشر حلول برمجية متطورة بدون التعقيد التقني - أو الديون - المرتبطة بتطوير البرامج التقليدية.