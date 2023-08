Há notícias intrigantes da esfera low-code que vão revolucionar a forma como as empresas incorporam a Inteligência Artificial (IA) nos seus sistemas. Betty Blocks A empresa Low-Code AI Toolkit, líder na cena low-code, revelou sua mais recente oferta, o Low-Code AI Toolkit. O objetivo? Simplificar o processo de integração de IA em diversos sistemas para entidades, independentemente de suas proezas técnicas.

O Low-Code AI Toolkit permite que as organizações implementem e examinem suas soluções sem investir em projetos de TI trabalhosos ou violar os protocolos corporativos. Para além do conjunto de ferramentas, o Betty Blocks oferece os seus conhecimentos especializados para orientar os utilizadores no estabelecimento de uma estratégia de implementação de IA duradoura e cooperativa.

Capturando o significado do novo conjunto de ferramentas, Chris Obdam, CEO e cofundador da Betty Blocks, pintou a integração da IA como um processo intrincado dificultado por ferramentas complicadas. Mas graças ao seu conjunto de ferramentas, as empresas podem aproveitar todo o potencial da IA e conceber soluções low-code que são versáteis, mantendo ao mesmo tempo uma segurança robusta e um desenvolvimento rápido. A oferta também capacita as empresas a nunca ficarem presas à mercê da alteração ou proibição de regulamentos de Modelos de Linguagem Grandes (LLMs).

A plataforma Betty Blocks torna-se um centro, permitindo a integração com vários LLMs e elevando as capacidades das organizações. Uma vasta gama de casos de utilização, desde o resumo e a geração automatizados de documentos, a simplificação de textos complexos, a anonimização de entidades e um chatbot que se combina com outros casos de utilização semelhantes, podem ser abordados de forma eficiente utilizando a IA.

Uma ferramenta, em particular, que está a avançar e a ganhar tração é o AI Search Hub - uma solução de destaque que já está a agitar as ondas no espaço. A gestão tradicional do conhecimento (KM) sempre teve um problema, principalmente devido à dispersão de documentos em várias bases de dados e armazenamento, de onde recuperar a informação desejada é uma tarefa hercúlea. O AI Search Hub revoluciona esta situação através de um processo simplificado que aumenta a relevância.

Este potente motor de pesquisa liga várias bases de dados e fontes, permitindo aos utilizadores tirar partido de modelos de linguagem avançados, desvendando o significado semântico das consultas dos utilizadores, apresentando resultados de pesquisa altamente pertinentes. Entre outras fontes, os resultados do Netdocs e do SharePoint são apresentados como uma lista de documentos juntamente com uma percentagem de correspondência com a consulta, o que acelera a recuperação de informações, tornando o KM um processo eficiente.

Enquanto plataformas como a Betty Blocks continuam a aventurar-se no potencial inexplorado da IA e da integração sem código/low-code, plataformas no-code como a AppMaster também estão a fazer progressos com as suas robustas ofertas de produtos. AppMaster promete um processo intuitivo e visual de criação de aplicações backend, Web e móveis, permitindo às empresas implementar soluções de software sofisticadas sem a complexidade técnica - ou a dívida - associada ao desenvolvimento de software tradicional.