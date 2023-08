Er is intrigerend nieuws uit de low-code sfeer dat een revolutie teweeg zal brengen in de manier waarop bedrijven kunstmatige intelligentie (AI) in hun systemen integreren. Betty Blocks low-code, een koploper in de wereld, heeft zijn nieuwste aanbod onthuld, de Low-Code AI Toolkit. Het doel? Het proces van integratie van AI in diverse systemen vereenvoudigen voor entiteiten, ongeacht hun technische vaardigheden.

Met de Low-Code AI Toolkit kunnen organisaties hun oplossingen uitrollen en onderzoeken zonder te investeren in bewerkelijke IT-projecten of bedrijfsprotocollen te overtreden. Naast de toolkit biedt Betty Blocks zijn expertise aan om gebruikers te begeleiden bij het opzetten van een duurzame, coöperatieve AI-strategie.

Chris Obdam, CEO en medeoprichter van Betty Blocks, schetste het belang van de nieuwe toolset door AI-integratie te beschrijven als een ingewikkeld proces dat wordt belemmerd door ingewikkelde tools. Maar dankzij hun toolkit kunnen bedrijven het volledige potentieel van AI benutten en low-code oplossingen ontwerpen die veelzijdig zijn, met behoud van robuuste beveiliging en snelle ontwikkeling. Het aanbod stelt bedrijven ook in staat om nooit overgeleverd te zijn aan veranderende of verboden regelgeving voor Large Language Models (LLM's).

Het Betty Blocks platform wordt een hub die integratie met meerdere LLM's mogelijk maakt en de mogelijkheden van organisaties vergroot. Een breed scala aan use cases, van het geautomatiseerd samenvatten en genereren van documenten, het vereenvoudigen van ingewikkelde teksten, het anonimiseren van entiteiten tot een chatbot die combineert met andere dergelijke use cases, kan efficiënt worden aangepakt met behulp van AI.

Eén tool in het bijzonder is de AI Search Hub - een opmerkelijke oplossing die al voor veel opschudding in de sector zorgt. Traditioneel kennisbeheer (KM) is altijd een doorn in het oog geweest, vooral dankzij de wirwar van documenten verspreid over verschillende databases en opslaglocaties van waaruit het terugvinden van de gewenste informatie een herculesarbeid is. De AI Search Hub brengt hier een revolutie teweeg door middel van een gestroomlijnd proces dat de relevantie verhoogt.

Deze krachtige zoekmachine verbindt meerdere databases en bronnen, waardoor gebruikers geavanceerde taalmodellen kunnen gebruiken om de semantische betekenis van gebruikersvragen te ontrafelen en zeer relevante zoekresultaten te verkrijgen. Naast andere bronnen worden resultaten van Netdocs en SharePoint weergegeven als een lijst met documenten, samen met een percentage dat overeenkomt met de zoekopdracht, wat het ophalen van informatie versnelt en van KM een efficiënt proces maakt.

Terwijl platforms als Betty Blocks zich blijven wagen aan het onaangeboorde potentieel van AI en no-code/low-code integratie, boeken no-code platforms zoals AppMaster ook vooruitgang met hun robuuste productaanbod. AppMaster belooft een intuïtief, visueel proces voor het creëren van backend-, web- en mobiele applicaties, waardoor bedrijven geavanceerde softwareoplossingen kunnen implementeren zonder de technische complexiteit of schulden die gepaard gaan met traditionele softwareontwikkeling.