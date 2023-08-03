Firmaların Yapay Zekayı (AI) sistemlerine dahil etme biçiminde devrim yaratmaya ayarlanan low-code alanından ilgi çekici haberler var. low-code sahnesinde lider olan Betty Blocks, en son teklifi olan Low-Code AI Toolkit'i tanıttı. Amaç? Teknik becerileri ne olursa olsun, yapay zekayı varlıklar için çeşitli sistemlere entegre etme sürecini basitleştirmek.

Low-Code AI Toolkit kuruluşların zahmetli BT projelerine yatırım yapmadan veya şirket protokollerini ihlal etmeden çözümlerini uygulamaya koymasına ve incelemesine izin verir. Araç setine ek olarak Betty Blocks, kullanıcılara kalıcı, işbirliğine dayalı bir yapay zeka dağıtım stratejisi oluşturmada rehberlik etmek için uzmanlık bilgisini sunar.

Betty Blocks CEO'su ve kurucu ortağı Chris Obdam, yeni araç setinin önemini kavrayarak, yapay zeka entegrasyonunu karmaşık araçlar tarafından engellenen karmaşık bir süreç olarak resmetti. Ancak, araç takımları sayesinde işletmeler, güçlü güvenlik ve hızlı geliştirmeyi sürdürürken yapay zekanın tüm potansiyelinden yararlanabilir ve çok yönlü low-code çözümler tasarlayabilir. Bu teklif aynı zamanda işletmelerin Büyük Dil Modelleri (LLM'ler) düzenlemelerini değiştirmenin veya yasaklamanın insafına kalmamalarını sağlar.

Betty Blocks platformu, birden fazla LLM ile entegrasyona izin veren ve kuruluşların yeteneklerini artıran bir merkez haline gelir. Otomatikleştirilmiş belge özetleme ve oluşturma, karmaşık metinleri basitleştirme, varlık anonimleştirme ve bu tür diğer kullanım durumlarıyla birleşen bir sohbet botuna kadar çok çeşitli kullanım durumları yapay zeka kullanılarak verimli bir şekilde ele alınabilir.

Özellikle ilerlemeye ve ilgi çekmeye yönelik araçlardan biri, halihazırda uzayda dalgaları harekete geçiren göze çarpan bir çözüm olan AI Search Hub'dır. Geleneksel Bilgi Yönetimi'nin (KM) her zaman bir dikeni olmuştur, özellikle de çeşitli veritabanlarına dağılmış genişleyen belgeler ve istenen bilgiyi almanın muazzam bir görev olduğu depolama alanı sayesinde. Yapay Zeka Arama Merkezi, alaka düzeyini artıran aerodinamik bir süreçle bu konuda devrim yaratıyor.

Bu güçlü arama motoru, birden çok veri tabanını ve kaynağı birbirine bağlayarak, kullanıcıların gelişmiş dil modellerinden yararlanmasına, kullanıcı sorgularının anlamsal anlamını çözmesine ve son derece uygun arama sonuçları oluşturmasına olanak tanır. Diğer kaynakların yanı sıra, Netdocs ve SharePoint'ten alınan sonuçlar, bilgi alımını hızlandıran ve KM'yi verimli bir süreç haline getiren, sorguyla eşleşen bir yüzdeyle birlikte bir belge listesi olarak görüntülenir.

Betty Blocks gibi platformlar, yapay zekanın ve kodsuz/ low-code entegrasyonun kullanılmayan potansiyelinden yararlanmaya devam ederken, AppMaster gibi no-code platformlar da güçlü ürün teklifleriyle ilerleme kaydediyor. AppMaster, arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik sezgisel, görsel bir süreç vaat ederek işletmelerin geleneksel yazılım geliştirmeyle ilişkili teknik karmaşıklık (veya borç) olmadan gelişmiş yazılım çözümleri dağıtmasına olanak tanır.