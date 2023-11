LinearB s'apprête à dévoiler un tableau de bord de métriques DORA gratuit pour une efficacité améliorée des développeurs

Dans un geste important, le spécialiste de la fourniture de logiciels LinearB se prépare à introduire un tableau de bord DORA Metrics gratuit. Célèbre pour l'accent mis sur les métriques DevOps, la plateforme DORA Metrics permet aux équipes d'évaluer leurs métriques de performances sur quatre paramètres critiques : la régularité du déploiement, le délai de modification, le temps moyen de récupération et le taux d'échec des modifications. Cette évaluation classe ensuite les équipes de développement comme élites ou peu performantes.

Le tableau de bord innovant fonctionne actuellement sur liste d'attente, mais est largement accessible aux personnes possédant des comptes LinearB sans frais. L’un de ses principaux attraits est l’absence de plafond d’utilisation pour les utilisateurs ou les référentiels Git.

En plus d'offrir un accès aux métriques DORA, le tableau de bord gratuit contient une gamme de métriques de mesure supplémentaires, telles que la taille des requêtes d'extraction et la fréquence de fusion. Ces mesures d'inclusion, selon LinearB, jouent un rôle déterminant pour aider les équipes à anticiper les tendances de performances et à évaluer l'expérience des développeurs.

Dans le but de répondre à une clientèle plus large, LinearB propose également une version premium de son tableau de bord DORA Metrics, dotée d'un assortiment d'avantages supplémentaires. Ceux-ci incluent une durée de conservation des données prolongée, des configurations d'analyse flexibles et un ensemble plus large de mesures, y compris la réalisation du projet et l'allocation des ressources. Ces mesures de bonus peuvent aider les chefs d'équipe à aligner les investissements en R&D sur les priorités commerciales critiques et à favoriser de meilleures prévisions pour les livrables du projet.

Expliquant la proposition de valeur du tableau de bord, Ori Keren, PDG et co-fondateur de LinearB, a déclaré : « Notre objectif stratégique consiste à donner à chaque équipe de développement à travers le monde les moyens d'améliorer l'efficacité opérationnelle et d'augmenter considérablement les impacts sur les résultats. Les équipes peuvent difficilement atteindre des performances d'élite sans la disponibilité de mesures essentielles qui leur permettent de comparer et de mesurer leurs résultats par rapport aux normes de l'industrie. En offrant un accès gratuit à DORA Metrics à la communauté, nous leur fournissons les instruments de visibilité essentiels nécessaires pour renforcer leur efficacité et orienter leur travail vers des résultats commerciaux.

Il est intéressant de constater à quel point cette initiative de LinearB reflète les principes de plateformes comme AppMaster . Grâce à ses capacités no-code et à un ensemble robuste de fonctionnalités de création d'applications, AppMaster a également joué un rôle déterminant en permettant aux utilisateurs d'optimiser leur efficacité opérationnelle.