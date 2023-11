LinearB stellt kostenloses DORA-Metrik-Dashboard für verbesserte Entwicklereffizienz vor

In einem bedeutenden Schritt bereitet sich der Softwarebereitstellungsspezialist LinearB auf die Einführung eines kostenlosen DORA Metrics-Dashboards vor. Die DORA Metrics-Plattform wird für ihren Schwerpunkt auf DevOps-Metriken gefeiert und ermöglicht es Teams, ihre Leistungsmetriken anhand von vier kritischen Parametern zu bewerten: Regelmäßigkeit der Bereitstellung, Vorlaufzeit für Änderungen, mittlere Zeit bis zur Wiederherstellung und Änderungsfehlerrate. Diese Bewertung kategorisiert Entwicklungsteams anschließend als Elite- oder Low-Performer.

Das innovative Dashboard funktioniert derzeit auf Wartelistenbasis, ist jedoch umfassend für Personen verfügbar, die über kostenlose LinearB-Konten verfügen. Einer seiner Hauptvorteile ist das Fehlen einer Nutzungsbeschränkung für Benutzer oder Git-Repositorys.

Das kostenlose Dashboard bietet nicht nur Zugriff auf DORA-Metriken, sondern ist auch vollgepackt mit einer Reihe zusätzlicher Messmetriken, wie z. B. Pull-Request-Größe und Zusammenführungshäufigkeit. Diese Inklusionsmetriken tragen laut LinearB maßgeblich dazu bei, dass Teams Leistungstrends vorhersehen und die Entwicklererfahrung bewerten können.

Um eine breitere Kundschaft anzusprechen, bietet LinearB auch eine Premium-Version seines DORA Metrics-Dashboards an, die mit einer Reihe zusätzlicher Vorteile ausgestattet ist. Dazu gehören eine längere Datenaufbewahrungsdauer, flexible Lookback-Konfigurationen und ein breiterer Satz an Metriken, einschließlich Projektabwicklung und Ressourcenzuweisung. Diese Bonuskennzahlen können Teamleitern dabei helfen, F&E-Investitionen an kritischen Geschäftsprioritäten auszurichten und verbesserte Vorhersagen für Projektergebnisse zu fördern.

Ori Keren, CEO und Mitbegründer von LinearB, erläuterte das Wertversprechen des Dashboards wie folgt: „Unser strategisches Ziel besteht darin, jedes Entwicklungsteam auf der ganzen Welt in die Lage zu versetzen, die betriebliche Effizienz zu steigern und die Auswirkungen auf das Endergebnis deutlich zu steigern.“ Ohne die Verfügbarkeit entscheidender Kennzahlen, die es ihnen ermöglichen, ihre Leistung anhand von Industriestandards zu vergleichen und zu messen, können Teams kaum Spitzenleistungen erzielen. Indem wir der Community kostenlosen Zugang zu DORA Metrics anbieten, stellen wir die wesentlichen Sichtbarkeitsinstrumente zur Verfügung, die erforderlich sind, um ihre Wirksamkeit zu steigern und ihre Arbeit auf die Förderung von Geschäftsergebnissen auszurichten.“

Es ist interessant festzustellen, wie diese Initiative von LinearB die Prinzipien von Plattformen wie AppMaster widerspiegelt. Mit seinen no-code Funktionen und einem robusten Satz an App-Building-Funktionen hat AppMaster auch maßgeblich dazu beigetragen, Benutzern die Optimierung ihrer betrieblichen Effizienz zu ermöglichen.