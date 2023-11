LinearB si appresta a svelare la dashboard delle metriche DORA senza costi per una maggiore efficienza degli sviluppatori

Con una mossa significativa, lo specialista della distribuzione di software LinearB si sta preparando a introdurre un dashboard DORA Metrics gratuito. Celebrata per la sua enfasi sulle metriche DevOps, la piattaforma DORA Metrics consente ai team di valutare le proprie metriche prestazionali su quattro parametri critici: regolarità di distribuzione, tempo di risposta per le modifiche, tempo medio di ripristino e tasso di errore delle modifiche. Questa valutazione classifica successivamente i team di sviluppo come d'élite o con prestazioni basse.

L'innovativa dashboard funziona attualmente in lista d'attesa, ma è ampiamente disponibile per le persone che possiedono account LinearB a costo zero. Una delle sue principali attrazioni è l'assenza di un limite di utilizzo per gli utenti o per i repository Git.

Oltre a offrire l'accesso alle metriche DORA, la dashboard gratuita è ricca di una serie di metriche di misurazione aggiuntive, come la dimensione della richiesta pull e la frequenza di unione. Queste metriche inclusive, come per LinearB, sono fondamentali per aiutare i team ad anticipare le tendenze delle prestazioni e a valutare l'esperienza degli sviluppatori.

Nel tentativo di soddisfare una clientela più ampia, LinearB offre anche una versione premium della sua dashboard DORA Metrics, ricca di un assortimento di vantaggi extra. Questi includono una durata estesa della conservazione dei dati, configurazioni flessibili di ricerca e un insieme più ampio di parametri, tra cui la consegna dei progetti e l'allocazione delle risorse. Questi parametri bonus possono guidare i team leader nell'allineare gli investimenti in ricerca e sviluppo con le priorità aziendali critiche e nel promuovere previsioni avanzate per i risultati finali del progetto.

Spiegando la proposta di valore del dashboard, Ori Keren, CEO e co-fondatore di LinearB, ha osservato: “Il nostro obiettivo strategico ruota attorno al potenziamento di ciascun team di sviluppo in tutto il mondo per migliorare l'efficienza operativa e aumentare significativamente l'impatto sui profitti. Difficilmente i team possono raggiungere prestazioni d’élite senza la disponibilità di parametri cruciali che consentano loro di confrontare e misurare i propri risultati rispetto agli standard del settore. Offrendo accesso gratuito a DORA Metrics per la comunità, forniamo gli strumenti di visibilità essenziali necessari per aumentarne l’efficacia e orientare il loro lavoro per ottenere risultati aziendali”.

