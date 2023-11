LinearB gaat kosteloos DORA Metrics Dashboard onthullen voor verbeterde ontwikkelaarsefficiëntie

In een belangrijke stap maakt softwareleveringsspecialist LinearB zich op om een ​​gratis DORA Metrics-dashboard te introduceren. Het DORA Metrics-platform, dat wordt gevierd vanwege de nadruk op DevOps-statistieken, stelt teams in staat hun prestatiestatistieken te evalueren op basis van vier kritische parameters: regelmaat van de implementatie, doorlooptijd voor wijzigingen, gemiddelde tijd tot herstel en het percentage mislukte wijzigingen. Deze evaluatie categoriseert vervolgens ontwikkelingsteams als elite of laag presterende teams.

Het innovatieve dashboard werkt momenteel op wachtlijstbasis, maar is uitgebreid beschikbaar voor personen met een kosteloos LinearB-account. Een van de belangrijkste voordelen is het ontbreken van een gebruikslimiet voor gebruikers of Git-repository's.

Naast het bieden van toegang tot DORA Metrics, zit het gratis dashboard boordevol extra meetstatistieken, zoals de grootte van pull-aanvragen en de samenvoegingsfrequentie. Deze inclusieve statistieken, volgens LinearB, zijn van cruciaal belang om teams te helpen anticiperen op prestatietrends en de ontwikkelaarservaring te evalueren.

Om een ​​bredere klantenkring te bedienen, biedt LinearB ook een premiumversie van zijn DORA Metrics-dashboard, boordevol extra voordelen. Deze omvatten een langere periode voor het bewaren van gegevens, flexibele terugkijkconfiguraties en een bredere reeks statistieken, waaronder projectlevering en toewijzing van middelen. Deze bonusstatistieken kunnen teamleiders begeleiden bij het afstemmen van R&D-investeringen op cruciale bedrijfsprioriteiten en het bevorderen van verbeterde voorspellingen voor projectresultaten.

Ori Keren, de CEO en mede-oprichter van LinearB, verklaarde de waardepropositie van het dashboard en merkte op: “Ons strategische doel draait om het in staat stellen van elk ontwikkelingsteam over de hele wereld om de operationele efficiëntie te verbeteren en de bedrijfsresultaten aanzienlijk te vergroten. Teams kunnen nauwelijks topprestaties leveren zonder de beschikbaarheid van cruciale meetgegevens waarmee ze hun prestaties kunnen benchmarken en meten aan de hand van industriestandaarden. Door de gemeenschap gratis toegang te bieden tot DORA Metrics, overhandigen we de essentiële zichtbaarheidsinstrumenten die nodig zijn om de doeltreffendheid ervan te vergroten en hun werk af te stemmen op het stimuleren van bedrijfsresultaten.”

Het is interessant om op te merken hoe dit initiatief van LinearB de principes van platforms als AppMaster weerspiegelt. Met zijn mogelijkheden no-code en een robuuste reeks functies voor het bouwen van apps heeft AppMaster ook een belangrijke rol gespeeld bij het in staat stellen van gebruikers om hun operationele efficiëntie te optimaliseren.