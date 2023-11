LinearB udostępni bezpłatny pulpit nawigacyjny wskaźników DORA w celu zwiększenia wydajności programistów

To znaczące posunięcie, specjalista ds. dostarczania oprogramowania LinearB przygotowuje się do wprowadzenia bezpłatnego pulpitu nawigacyjnego DORA Metrics. Platforma DORA Metrics, znana ze swojego nacisku na metryki DevOps, umożliwia zespołom ocenę wskaźników wydajności na podstawie czterech krytycznych parametrów – regularności wdrażania, czasu realizacji modyfikacji, średniego czasu do przywrócenia sprawności i wskaźnika niepowodzeń zmian. Ocena ta następnie klasyfikuje zespoły programistów jako elitarne lub osiągające słabe wyniki.

Innowacyjny pulpit nawigacyjny działa obecnie na podstawie listy oczekujących, ale jest szeroko dostępny dla osób posiadających konta LinearB o zerowych kosztach. Jedną z jego kluczowych atrakcji jest brak limitu wykorzystania użytkowników lub repozytoriów Git.

Oprócz zapewnienia dostępu do metryk DORA, bezpłatny pulpit nawigacyjny zawiera szereg dodatkowych metryk pomiarowych, takich jak wielkość żądania ściągnięcia i częstotliwość scalania. Te wskaźniki włączające, zgodnie z LinearB, odgrywają zasadniczą rolę w pomaganiu zespołom w przewidywaniu trendów wydajnościowych i ocenie doświadczenia programistów.

Chcąc zaspokoić potrzeby szerszej klienteli, LinearB oferuje również wersję premium pulpitu nawigacyjnego DORA Metrics, zawierającą szereg dodatkowych korzyści. Obejmują one dłuższy okres przechowywania danych, elastyczne konfiguracje retrospektywne i szerszy zestaw wskaźników, w tym realizację projektów i alokację zasobów. Te dodatkowe wskaźniki mogą pomóc liderom zespołów w dostosowywaniu inwestycji w badania i rozwój do kluczowych priorytetów biznesowych i wspieraniu ulepszonych prognoz dotyczących wyników projektu.

Wyjaśniając propozycję wartości dashboardu, Ori Keren, dyrektor generalny i współzałożyciel LinearB, zauważył: „Nasz cel strategiczny polega na umożliwieniu każdemu zespołowi programistów na całym świecie zwiększenia efektywności operacyjnej i znacznego zwiększenia wyników finansowych. Zespoły nie będą w stanie osiągnąć elitarnej wydajności bez dostępności kluczowych wskaźników, które pozwolą im porównywać wyniki i mierzyć ich wyniki w porównaniu ze standardami branżowymi. Oferując społeczności bezpłatny dostęp do DORA Metrics, przekazujemy niezbędne instrumenty widoczności wymagane do zwiększenia ich skuteczności i ukierunkowania ich pracy na osiąganie wyników biznesowych.

