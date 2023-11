LinearB preparada para lançar painel de métricas DORA gratuito para maior eficiência do desenvolvedor

Em um movimento significativo, a LinearB, especialista em entrega de software, está se preparando para lançar um painel DORA Metrics gratuito. Celebrada por sua ênfase nas métricas DevOps, a plataforma DORA Metrics permite que as equipes avaliem suas métricas de desempenho em quatro parâmetros críticos: regularidade de implantação, tempo de espera para modificações, tempo médio de recuperação e taxa de falha de alterações. Esta avaliação subsequentemente categoriza as equipes de desenvolvimento como de elite ou de baixo desempenho.

O painel inovador está operando atualmente em lista de espera, mas está amplamente disponível para indivíduos que possuem contas LinearB de custo zero. Um de seus principais atrativos é a ausência de limite de uso de usuários ou repositórios Git.

Além de oferecer acesso ao DORA Metrics, o painel gratuito vem com uma série de métricas de medição adicionais, como tamanho da solicitação pull e frequência de mesclagem. Essas métricas inclusivas, conforme LinearB, são fundamentais para ajudar as equipes a antecipar tendências de desempenho e avaliar a experiência do desenvolvedor.

Em uma tentativa de atender a uma clientela mais ampla, a LinearB também oferece uma versão premium de seu painel DORA Metrics, repleta de uma variedade de vantagens extras. Isso inclui um período estendido de retenção de dados, configurações de retrospectiva flexíveis e um conjunto mais amplo de métricas, incluindo entrega de projetos e alocação de recursos. Essas métricas de bônus podem orientar os líderes de equipe no alinhamento dos investimentos em P&D com prioridades críticas de negócios e na promoção de previsões aprimoradas para os resultados do projeto.

Explicando a proposta de valor do painel, Ori Keren, CEO e cofundador da LinearB, observou: “Nosso objetivo estratégico gira em torno de capacitar cada equipe de desenvolvimento em todo o mundo para melhorar a eficiência operacional e aumentar significativamente os impactos nos resultados financeiros. As equipes dificilmente conseguirão atingir um desempenho de elite sem a disponibilidade de métricas essenciais que lhes permitam comparar e medir seus resultados em relação aos padrões do setor. Ao oferecer acesso gratuito às métricas DORA para a comunidade, entregamos os instrumentos essenciais de visibilidade necessários para aumentar a sua eficácia e orientar o seu trabalho para gerar resultados de negócios.”

É interessante notar como esta iniciativa da LinearB reflete os princípios de plataformas como AppMaster . Com seus recursos no-code e um conjunto robusto de recursos de criação de aplicativos, AppMaster também tem sido fundamental para capacitar os usuários a otimizar sua eficiência operacional.