软件交付专家 LinearB 正准备推出免费的 DORA Metrics 仪表板，这是一项重大举措。 DORA Metrics 平台因其对 DevOps 指标的重视而闻名，它使团队能够根据四个关键参数评估其绩效指标：部署规律性、修改交付时间、平均恢复时间和变更失败率。该评估随后将开发团队分为精英团队和低绩效团队。

创新的仪表板目前正在等待名单上运行，但拥有零成本 LinearB 账户的个人可以广泛使用。其主要吸引力之一是对用户或 Git 存储库没有使用上限。

除了提供对 DORA Metrics 的访问之外，免费仪表板还包含一系列附加测量指标，例如拉取请求大小和合并频率。根据 LinearB 的说法，这些包容性指标有助于帮助团队预测性能趋势并评估开发人员体验。

为了迎合更广泛的客户，LinearB 还提供了 DORA Metrics 仪表板的高级版本，其中包含各种额外的福利。其中包括延长数据保留时间、灵活的回溯配置以及更广泛的指标（包括项目交付和资源分配）。这些奖金指标可以指导团队领导者将研发投资与关键业务优先事项结合起来，并促进对项目可交付成果的增强预测。

LinearB 首席执行官兼联合创始人 Ori Keren 在解释仪表板的价值主张时指出：“我们的战略目标围绕着让全球每个开发团队能够提高运营效率并显着提高利润影响。如果没有关键指标来让团队根据行业标准来衡量和衡量他们的产出，团队就很难获得精英绩效。通过为社区免费提供 DORA Metrics，我们提供了提高其效率和调整其工作以推动业务成果所需的基本可见性工具。”

有趣的是，LinearB 的这一举措如何反映了AppMaster等平台的原则。凭借其no-code功能和一组强大的应用程序构建功能， AppMaster在帮助用户优化运营效率方面也发挥了重要作用。