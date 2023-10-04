LinearB собирается представить бесплатную панель показателей DORA для повышения эффективности разработчиков

Компания LinearB, специалист по доставке программного обеспечения, готовится представить бесплатную информационную панель DORA Metrics. Платформа DORA Metrics, известная своим акцентом на метрики DevOps, позволяет командам оценивать показатели производительности по четырем критическим параметрам — регулярности развертывания, времени выполнения модификаций, среднему времени восстановления и частоте неудачных изменений. Эта оценка впоследствии классифицирует команды разработчиков как элитные или низкоэффективные.

Инновационная информационная панель в настоящее время работает по списку ожидания, но широко доступна для частных лиц, имеющих учетные записи LinearB с нулевой стоимостью. Одной из его ключевых особенностей является отсутствие ограничений на использование пользователей или репозиториев Git.

Помимо предоставления доступа к метрикам DORA, бесплатная панель инструментов содержит множество дополнительных показателей измерения, таких как размер запроса на включение и частота слияния. Эти инклюзивные метрики, согласно LinearB, помогают командам предвидеть тенденции производительности и оценивать опыт разработчиков.

Стремясь удовлетворить более широкую клиентуру, LinearB также предлагает премиум-версию своей информационной панели DORA Metrics, наполненную множеством дополнительных привилегий. К ним относятся увеличенный срок хранения данных, гибкие конфигурации ретроспективного анализа и более широкий набор показателей, включая реализацию проекта и распределение ресурсов. Эти бонусные показатели могут помочь руководителям групп согласовать инвестиции в НИОКР с критически важными бизнес-приоритетами и способствовать более точному прогнозированию результатов проекта.

Объясняя ценностное предложение информационной панели, Ори Керен, генеральный директор и соучредитель LinearB, отметил: «Наша стратегическая цель заключается в предоставлении каждой команде разработчиков по всему миру возможностей для повышения операционной эффективности и значительного увеличения прибыли. Команды вряд ли смогут достичь высочайших результатов без наличия ключевых показателей, которые позволяют им сравнивать и измерять свою результативность в соответствии с отраслевыми стандартами. Предлагая сообществу бесплатный доступ к DORA Metrics, мы передаем важнейшие инструменты прозрачности, необходимые для повышения их эффективности и ориентации их работы на достижение бизнес-результатов».

Интересно отметить, как эта инициатива LinearB отражает принципы таких платформ, как AppMaster . Благодаря своим возможностям no-code и надежному набору функций создания приложений AppMaster также сыграл важную роль в предоставлении пользователям возможности оптимизировать свою операционную эффективность.