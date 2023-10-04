LinearB, Geliştirici Verimliliğini Artırmak için Ücretsiz DORA Metrik Kontrol Panelini Tanıtacak

Önemli bir hamleyle yazılım dağıtım uzmanı LinearB, ücretsiz bir DORA Metrics kontrol panelini sunmaya hazırlanıyor. DevOps metriklerine verdiği önemle tanınan DORA Metrics platformu, ekiplerin performans metriklerini dört kritik parametreye göre değerlendirmesine olanak tanır: dağıtım düzenliliği, değişiklikler için teslim süresi, ortalama kurtarma süresi ve değişiklik başarısızlık oranı. Bu değerlendirme daha sonra geliştirme ekiplerini elit veya düşük performans gösterenler olarak sınıflandırır.

Yenilikçi kontrol paneli şu anda bekleme listesi esasına göre çalışıyor ancak sıfır maliyetli LinearB hesaplarına sahip kişiler tarafından yaygın olarak kullanılabiliyor. En önemli çekiciliklerinden biri, kullanıcılar veya Git depoları üzerinde bir kullanım sınırının olmamasıdır.

Ücretsiz kontrol paneli, DORA Metrics'e erişim sunmanın ötesinde, çekme isteği boyutu ve birleştirme sıklığı gibi bir dizi ek ölçüm metriğiyle doludur. LinearB'e göre bu kapsayıcı ölçümler, ekiplerin performans eğilimlerini tahmin etmelerine ve geliştirici deneyimini değerlendirmelerine yardımcı olma konusunda etkilidir.

LinearB, daha geniş bir müşteriye hitap etmek amacıyla DORA Metrics kontrol panelinin çeşitli ekstra avantajlarla dolu premium bir versiyonunu da sunuyor. Bunlar arasında, uzatılmış veri saklama süresi, esnek geriye dönük yapılandırmalar ve proje teslimi ve kaynak tahsisi de dahil olmak üzere daha geniş bir ölçüm seti yer alır. Bu bonus ölçümleri, ekip liderlerine Ar-Ge yatırımlarını kritik iş öncelikleriyle uyumlu hale getirmede ve proje çıktılarına ilişkin gelişmiş tahminleri teşvik etmede rehberlik edebilir.

LinearB'nin CEO'su ve kurucu ortağı Ori Keren, gösterge panosunun değer teklifini açıklayarak şunları kaydetti: "Stratejik hedefimiz, operasyonel verimliliği artırmak ve kârlılık etkilerini önemli ölçüde artırmak için dünya çapındaki her geliştirme ekibini güçlendirmek etrafında dönüyor. Ekiplerin, çıktılarını endüstri standartlarına göre kıyaslamalarına ve ölçmelerine olanak tanıyan önemli ölçümler olmadan elit bir performansa ulaşması pek mümkün değildir. Topluluğa DORA Metrics'e ücretsiz erişim sunarak, onların etkinliğini artırmak ve işlerini iş sonuçlarına yönlendirmek için gereken temel görünürlük araçlarını teslim ediyoruz."

LinearB'nin bu girişiminin AppMaster gibi platformların ilkelerini nasıl yansıttığını görmek ilginç. no-code yetenekleri ve güçlü uygulama oluşturma özellikleriyle AppMaster, kullanıcıların operasyonel verimliliklerini optimize etmelerine de yardımcı oldu.