تم تعيين LinearB للكشف عن لوحة معلومات مقاييس DORA بدون تكلفة لتحسين كفاءة المطورين

في خطوة مهمة، تستعد شركة LinearB المتخصصة في تسليم البرامج لتقديم لوحة معلومات DORA Metrics مجانًا. تتيح منصة DORA Metrics، المشهورة بتركيزها على مقاييس DevOps، للفرق تقييم مقاييس أدائها على أربع معايير مهمة - انتظام النشر، والمهلة الزمنية للتعديلات، ومتوسط ​​الوقت اللازم للتعافي، ومعدل فشل التغيير. يصنف هذا التقييم لاحقًا فرق التطوير على أنها نخبة أو ذات أداء منخفض.

تعمل لوحة المعلومات المبتكرة حاليًا على أساس قائمة الانتظار، ولكنها متاحة على نطاق واسع للأفراد الذين يمتلكون حسابات LinearB بدون تكلفة. أحد عوامل الجذب الرئيسية هو عدم وجود حد أقصى للاستخدام على المستخدمين أو مستودعات Git.

بالإضافة إلى توفير الوصول إلى مقاييس DORA، فإن لوحة المعلومات المجانية مليئة بمجموعة من مقاييس القياس الإضافية، مثل حجم طلب السحب وتكرار الدمج. تعتبر هذه المقاييس الشاملة، وفقًا لـ LinearB، مفيدة في مساعدة الفرق على توقع اتجاهات الأداء وتقييم تجربة المطور.

وفي محاولة لتلبية احتياجات قاعدة أوسع من العملاء، تقدم LinearB أيضًا إصدارًا متميزًا من لوحة معلومات DORA Metrics، المليئة بمجموعة متنوعة من الامتيازات الإضافية. يتضمن ذلك طولًا ممتدًا للاحتفاظ بالبيانات، وتكوينات مراجعة مرنة، ومجموعة أوسع من المقاييس، بما في ذلك تسليم المشروع وتخصيص الموارد. يمكن لمقاييس المكافآت هذه توجيه قادة الفريق في مواءمة استثمارات البحث والتطوير مع أولويات العمل الحاسمة وتعزيز التنبؤات المحسنة لنتائج المشروع.

وفي معرض شرحه لقيمة لوحة المعلومات، أشار أوري كيرين، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة LinearB، إلى أن "هدفنا الاستراتيجي يدور حول تمكين كل فريق تطوير في جميع أنحاء العالم لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتعزيز التأثيرات النهائية بشكل كبير. لا تستطيع الفرق تحقيق أداء النخبة دون توافر المقاييس المحورية التي تسمح لها بقياس وقياس إنتاجها وفقًا لمعايير الصناعة. ومن خلال إتاحة الوصول المجاني إلى مقاييس DORA للمجتمع، فإننا نسلم أدوات الرؤية الأساسية المطلوبة لتعزيز فعاليتهم وتوجيه عملهم لتحقيق نتائج الأعمال.

من المثير للاهتمام ملاحظة كيف تعكس مبادرة LinearB هذه مبادئ الأنظمة الأساسية مثل AppMaster . بفضل إمكاناته no-code ومجموعة قوية من ميزات بناء التطبيقات، كان AppMaster أيضًا فعالاً في تمكين المستخدمين من تحسين كفاءتهم التشغيلية.