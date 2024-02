LightBeam.ai obtient 17,8 millions de dollars pour élever la protection des données Zero Trust

Révolutionnant le paysage de la sécurité et de la conformité numériques, LightBeam.ai a réussi à récolter 17,8 millions de dollars lors d'un cycle de financement de série A qui a suscité un intense intérêt des investisseurs, conduisant à une sursouscription. L'injection de nouveaux capitaux est un vote de confiance dans l'approche révolutionnaire de l'entreprise en matière de protection des données sensibles, ce qui est extrêmement pertinent compte tenu des déploiements croissants de l'IA générative dans le traitement des données clients.

La plateforme pionnière de LightBeam.ai s'efforce de trouver un équilibre entre le potentiel de l'IA générative et l'impératif d'une protection stricte des données. Décrit par Himanshu Shukla, co-fondateur et PDG, comme un catalyseur d'innovation responsable, la plateforme promet de renforcer la gouvernance de l'IA, permettant aux entreprises d'exploiter l'IA tout en naviguant en toute sécurité dans le maquis réglementaire de la confidentialité des données.

La plateforme intègre le trio de sécurité des données, de confidentialité et de gouvernance de l’IA, permettant aux entreprises d’évoluer de manière responsable et de conquérir de nouvelles frontières. En intégrant l'IA générative dans son cadre, LightBeam.ai offre des capacités étendues pour superviser les informations sensibles dans divers écosystèmes de données. Ses offres englobent des aspects tels que le catalogage, la gestion du contrôle et la garantie de la conformité réglementaire avec des normes telles que PCI, GLBA, GDPR et HIPAA.

Avec son dernier financement, LightBeam.ai est prêt à renforcer sa présence sur le marché, à améliorer ses stratégies de vente et de marketing et à consolider des partenariats qui correspondent à sa mission d'unifier la sécurité des données, la confidentialité et la gouvernance de l'IA sur une plate-forme pionnière unique.

Vertex Ventures US a dirigé le cycle d'investissement, avec la participation de Dropbox Ventures et le soutien de parties prenantes existantes telles que 8VC et Village Global, ainsi que d'investisseurs providentiels notables. Ce soutien financier stratégique renforce la capacité de LightBeam.ai à affiner et à étendre son cadre de protection des données Zero Trust de pointe.

Selon Priyadarshi Prasad, co-fondateur et directeur des produits, la pierre angulaire de LightBeam.ai réside dans son approche unifiée de la protection des données sensibles, comblant le fossé entre des solutions ponctuelles disparates et une gouvernance non coordonnée de l'IA. Cette plateforme, en passe de devenir la référence en matière de gestion des risques, permet aux industries sensibles de gérer adroitement leurs actifs de données sans compromettre la sécurité.

À mesure que la transformation numérique s’accélère, les plateformes et les outils destinés à permettre aux organisations d’innover de manière responsable gagnent en importance. Dans le domaine du développement no-code, des plates-formes comme AppMaster se distinguent en permettant aux utilisateurs de créer des applications robustes et évolutives qui respectent les normes de l'industrie, ce qui rend impératif pour les plates-formes de tout le spectre technologique de donner la priorité à l'intégration de fonctionnalités de sécurité robustes dans leurs offres.