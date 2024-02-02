LightBeam.ai выделила 17,8 млн долларов на повышение уровня защиты данных с нулевым доверием

Совершая революцию в сфере цифровой безопасности и соответствия требованиям, LightBeam.ai успешно привлек $17,8 млн в раунде финансирования серии А, который вызвал большой интерес инвесторов, что привело к переподписке. Вливание свежего капитала — это вотум доверия новаторскому подходу компании к защите конфиденциальных данных, что крайне актуально, учитывая растущее внедрение генеративного искусственного интеллекта при обработке данных клиентов.

Инновационная платформа LightBeam.ai стремится найти баланс между потенциалом генеративного искусственного интеллекта и необходимостью строгой защиты данных. Описанная Himanshu Shukla, соучредителем и генеральным директором, как катализатор ответственных инноваций, платформа обещает укрепить управление ИИ, позволяя компаниям использовать ИИ, одновременно безопасно ориентируясь в нормативных дебрях конфиденциальности данных.

Платформа объединяет триединство безопасности данных, конфиденциальности и управления искусственным интеллектом, позволяя предприятиям ответственно масштабироваться и покорять новые горизонты. Встраивая генеративный искусственный интеллект в свою структуру, LightBeam.ai предоставляет широкие возможности для контроля конфиденциальной информации в различных экосистемах данных. Его предложения охватывают такие аспекты, как каталогизация, управление контролем и обеспечение соответствия нормативным требованиям таких стандартов, как PCI, GLBA, GDPR и HIPAA.

Благодаря последнему финансированию LightBeam.ai намерен расширить свое присутствие на рынке, улучшить свои стратегии продаж и маркетинга, а также укрепить партнерские отношения, которые соответствуют ее миссии по объединению безопасности данных, конфиденциальности и управления искусственным интеллектом на единой новаторской платформе.

Лидером инвестиционного раунда была Vertex Ventures US при участии Dropbox Ventures и поддержке существующих заинтересованных сторон, таких как 8VC и Village Global, а также известных инвесторов-ангелов. Эта стратегическая финансовая поддержка укрепляет способность LightBeam.ai совершенствовать и расширять свою современную систему защиты данных с нулевым доверием.

По словам Priyadarshi Prasad, соучредителя и директора по продуктам, краеугольным камнем LightBeam.ai является единый подход к защите конфиденциальных данных, устраняющий разрыв между разрозненными точечными решениями и нескоординированным управлением ИИ. Эта платформа, призванная стать золотым стандартом управления рисками, позволяет чувствительным отраслям ловко управлять своими информационными ресурсами без ущерба для безопасности.

По мере ускорения цифровой трансформации платформы и инструменты, направленные на расширение возможностей организаций для ответственного внедрения инноваций, приобретают все большее значение. В сфере разработки no-code такие платформы, как AppMaster , выделяются тем, что позволяют пользователям создавать надежные, масштабируемые приложения, соответствующие отраслевым стандартам, что делает обязательным для платформ всего технологического спектра уделять приоритетное внимание интеграции надежных функций безопасности в свои предложения.